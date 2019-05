Σε ηλικία 97 ετών

Η Ντόρις Ντέι η διάσημη αμερικανίδα ηθοποιός που μεσουράνησε την δεκαετία του 60 πέθανε σε ηλικία 97 ετών. Η Ντόρις Ντέι γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1922 και εκτός από διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια ήταν και ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων.

Η Ντόρια Ντέι ξεκίνησε την καριέρα της ως τραγουδίστρια το 1939 αλλά η κεριέρα της απογειώθηκε με την πρώη της επιτυχία, «Sentimental Journey» το 1945.

Συνέχισε με σόλο καριέρα και ηχογράφησε πάνω από 650 τραγούδια από το 1947 έως το 1967 και έγινε μια από τις πιο δημοφιλείς τραγουδίστριες του 20υ αιώνα.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της η Ντέι εμφανίσθηκε σε 39 κινηματογραφικές ταινίες που σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία. Η Ντέι ήταν υποψήφια για Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία Τα Απόρρητα της Κρεβατοκάμαρας (Pillow Talk, 1959), χάνοντας το βραβείο από τη Σιμόν Σινιορέ. Κέρδισε τρία Βραβεία Henrietta, ένα βραβείο για το σύνολο της προσφοράς της από την Ένωση Κινηματογραφικών Κριτικών του Λος Άντζελες και, το 1989, το Βραβείο Χρυσής Σφαίρας Σεσίλ Ντε Μιλ για το σύνολο του έργου της στον κινηματογράφο. Γύρισε την τελευταία ταινία της το 1968.

Ως τραγουδίστρια, τιμήθηκε με το Βραβεία Γκράμι για Συνολική Προσφορά. Τραγούδησε επίσης το βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι «Que Sera, Sera» (στην ταινία του 1956 Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά). Το 2011 κυκλοφόρησε το 29ο άλμπουμ της, το My Heart, που έφθασε στο νo. 9 των Top 40 charts του Ηνωμένου Βασιλείου και μέχρι σήμερα (2015) η Ντέι παραμένει η μεγαλύτερη σε ηλικία εν ζωή καλλιτέχνιδα που έφθασε στο Τop 10 του Ην. Βασιλείου με άλμπουμ νέου υλικού.

Από το 1971 η Ντέι άρχισε τη δραστηριότητά της ως υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων, όταν συνίδρυσε τον σύλλογο «Actors and Others for Animals» («Ηθοποιοί και άλλοι υπέρ των ζώων»). Στα τέλη της δεκαετίας ίδρυσε τον δικό της μη κερδοσκοπικό οργανισμό, τον Doris Day Animal Foundation και αργότερα το Doris Day Animal League (DDAL).

Το 2004 η Ντόρις Ντέι τιμηθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους σε αναγνώριση των «διακεκριμένων υπηρεσιών της προς τη χώρα».

Η Ντέι έχει παντρευτεί 4 φορές και απέκτησε ένα γιο, τον μουσικό Τέρυ Μέλτσερ (1942-2004), και έναν εγγονό. Σήμερα έχει αποσυρθεί από την ερμηνεία και ζει στο Κάρμελ της Καλιφόρνια.