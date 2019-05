Στο Λονδίνο

Ο μουσικός παραγωγός, μουσικοσυνθέτης και ενορχηστρωτής, Κουίνσι Τζόουνς φέρεται να αφαίρεσε κάθε αναφορά στον Μάικλ Τζάκσον από την επερχόμενη συναυλία του στο Λονδίνο.

Νωρίτερα φέτος, ο θρυλικός μουσικός παραγωγός ανακοίνωσε ότι σε σόου στο Arena O2 στο Λονδίνο θα παρουσιάσει τραγούδια από τα άλμπουμ "Off The Wall", "Thriller" και "Bad" του εκλιπόντος Μάικλ Τζάκσον.

Ωστόσο, τώρα διανέμεται νέο φυλλάδιο για την αποκλειστική συναυλία, στο οποίο χαρακτηρίζεται ως η πρώτη live συναυλία του, στην οποία θα ακουστούν soundtrack που έχει γράψει τη δεκαετία του 1990 - θρυλικά τραγούδια και ορισμένα άλμπουμ. Ενώ τα τραγούδια του που έγραψε ο Κουίνσι Τζόουνς και ερμήνευσε ο Μάικλ Τζάκσον εμφανίζονται στην αφίσα, τα τρία άλμπουμ έχουν αφαιρεθεί, καθώς και οποιαδήποτε αναφορά στο όνομα του τραγουδιστή του "Thriller", σύμφωνα με το ΝΜΕ.

Στη συναυλία είχε αρχικά οριστεί να προβληθεί και βίντεο με θέμα τη δημιουργία των τριών δίσκων του Μάικλ Τζάκσον.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη διαμάχη που προκάλεσε το ντοκιμαντέρ Leaving Neverland, το οποίο δίχασε την κοινή γνώμη, όταν το πρώτο μέρος προβλήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο νωρίτερα φέτος. Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στη μαρτυρία του Γουέιντ Ρόμπσον 36 ετών, και του Τζέιμς Σέιφτσακ, 41 ετών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Τζάκσον τους κακοποίησε σεξουαλικά, όταν ήταν παιδιά. Μετά την προβολή της ταινίας, τα τραγούδια του Τζάκσον απαγορεύτηκαν σε πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο.

Ο Τζάκσον αρνήθηκε κάθε αδίκημα πριν από το θάνατό του το 2009, ενώ η οικογένειά του συνεχίζει να δίνει αγώνα ενάντια στους ισχυρισμούς σε βάρος του.

Ο Κουίνσι Τζόουνς 85 ετών έχει στο ενεργητικό του 79 υποψηφιότητες για Grammy και έχει κερδίσει 27, συμπεριλαμβανομένου του Legend Grammy το 1991. Έχει συνεργαστεί με τους Αρίθα Φράνκλιν, Στίβι Γουόντερ, Ρέι Τσαρλς, Φρανκ Σινάτρα, Μάικ Τζάκσον και Μάιλς Ντέιβις.

Είναι επίσης δημιουργός των σάουντρακ πολύ γνωστών ταινιών, όπως "The Purple Color", "The Italian Job" και "In Cold Blood".