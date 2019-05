Αγνοεί τη διεθνή κατακραυγή

Τελειωμό δεν έχουν οι τουρκικές προκλήσεις, με την Άγκυρα να αγνοεί τη διεθνή καταδίκη των πράξεων της και να τεντώνει επικίνδυνα το σκοινί των σχέσεών της με την Αθήνα.

Έτσι λοιπόν, μετά τον Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος απείλησε ανοιχτά με «Αττίλα 2», λέγοντας πως «είναι καλό ο Αναστασιάδης (σ.σ Πρόεδρος της κυπριακής δημοκρατίας) να θυμάται το 1974 και να το κρατεί φρέσκο στη μνήμη του», μήνυμα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση πως η Τουρκία δεν πρόκειται να υποχωρήσει στις διεκδικήσεις της στην ανατολική Μεσόγειο έστειλε και ανώτερος αξιωματούχος της τουρκικής διπλωματίας, επαναφέροντας με αυτόν τον τρόπο την γραμμή της Άγκυρας ότι δεν είναι δυνατόν τα ελληνικά νησιά να έχουν πλήρη επήρεια στον καθορισμό των δικαιωμάτων στην θάλασσα.

Με διαδοχικές αναρτήσεις του στο Twitter ο γενικός γραμματέας του τουρκικού ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει «μαξιμαλιστικές» τις θέσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας, υποστηρίζοντας ότι η κυριότητα επί νήσων δεν προσδίδει πλήρη δικαιώματα στην οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

«Νησιά μπορεί να λάβουν μηδενική ή μειωμένη ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα εάν η παρουσία τους στρεβλώνει την ισότιμη οροθεσία», τονίζει ο Τσαγατάι Έρτζιγες, προσθέτοντας πως πρόκειται για θεμελιώδες αρχή στο διεθνές δίκαιο.

Ο κ. Έρτζιγες υποστηρίζει πως τα τελικά θαλάσσια όρια καθορίζονται μόνον μέσω συμφωνιών ή δικαστικών αποφάσεων, αφήνοντας υπονοούμενα πως η Ελλάδα και η Κύπρος παραβιάζουν τα «πιθανά όρια» των τουρκικών ζωνών.

«Απουσία διευθέτησης, οι αλληλεπικαλυπτόμενες διεκδικήσεις υπερέχουν», προσθέτει, ουσιαστικά δικαιολογώντας πλήρως την συμπεριφορά της Άγκυρας στην Μεσόγειο και στο Αιγαίο.

Στο πλαίσιο αυτό ο τούρκος αξιωματούχος απορρίπτει την προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Άγκυρα κινδυνεύει να υποστεί κυρώσεις εάν επιμείνει στην γεώτρηση εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να εξισώνονται τα σύνορα της ΕΕ με τα κυπριακά σύνορα όταν αυτά προκύπτουν από παραβίαση των συμφερόντων τρίτων χωρών.

«Αυτό είναι πράγματι χονδροειδής παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να προστατεύει τα δικά της δικαιώματα και των τουρκοκυπρίων για υφαλοκρηπίδα / ΑΟΖ», καταλήγει ο κ. Έρτζιγες.

