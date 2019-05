Βρετανός στρατιώτης σκοτώθηκε από έναν ελέφαντα, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης κατά λαθροκυνηγών, την Κυριακή, στο Μαλάουι, ανακοίνωσε σήμερα το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Ο Μάθιου Τάλμποτ, ηλικίας 22 ετών, με καταγωγή από το Μπέρμιγχαμ (κεντρική Αγγλία) «σκοτώθηκε από έναν ελέφαντα, ενώ έκανε περιπολία στο εθνικό πάρκο Λιγουόντε» στο κεντρικό Μαλάουι, όπου οι Βρετανοί στρατιώτες βοηθούν από το 2017 τους δασοφύλακες να εντοπίσουν τους λαθροκυνηγούς που έχουν αποδεκατίσει τους πληθυσμούς ελεφάντων και ρινόκερων.

Ο στρατιώτης «έχασε τη ζωή του, ενώ επιχειρούσε στη μάχη εναντίον της λαθροθηρίας στο Μαλάουι» εξήγησε η υπουργός Άμυνας Πένι Μορνόντ, σε ένα δελτίο τύπου.

