«Ήρθε η ώρα της αλλαγής», διαμηνύει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε σήμερα και απευθύνεται στον λαό της Βενεζουέλας.

«Οι ΗΠΑ στέκουν σταθερά στο πλευρό σας, στον αγώνα σας για την ελευθερία και τη δημοκρατία», δηλώνει ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε αυτό το μήνυμα που αναρτήθηκε στο Twitter, την ώρα που ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κάλεσε και πάλι σήμερα τον στρατό να εγκαταλείψει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

«Μπορείτε να έχετε τις υψηλότερες απαιτήσεις από τους θεσμούς σας, τον στρατό και τους ηγέτες σας και να ζητήσετε την επιστροφή στη δημοκρατία», συνέχισε ο Πομπέο, για να καταλήξει, λέγοντας στα ισπανικά: «Είμαστε μαζί σας».

My message to the Venezuelan people is clear: the United States stands firmly with you in your quest for freedom and democracy. Your bravery and voices will put Venezuela on the path to liberty and prosperity, and we will partner with you every step of the way. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/poznzEPKYR

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 4, 2019