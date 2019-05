Αγωνίστηκε για ελάχιστα λεπτά, ωστόσο κατάφερε να γράψει ιστορία! Ο λόγος για τον Χάρβεϊ Έλιοτ ο οποίος έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που αγωνίζεται σε ματς της Premier League.

Ο «πιτσιρικάς» της Φούλαμ πέρασε ως αλλαγή στο 88ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης της με τη Γουλβς (1-0 οι «λύκοι») αντικαθιστώντας τον Αντρέ Ανγκίσα. Έτσι σε ηλικία μόλις 16 ετών και 30 ημερών έγινε ο νεαρότερος παίκτης που παίζει στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας.

Συγκεκριμένα ο Έλιοτ γεννήθηκε στις 4 Απριλίου του 2003.

16y 30d – Aged 16 years and 30 days, Fulham's Harvey Elliott is the youngest player to play a Premier League game. Cherub. pic.twitter.com/1e7KTjtR3f

