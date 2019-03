Δεν υπάρχουν επιζώντες από την πτήση των Αιθιοπικών Αερογραμμών που συνετρίβη νωρίτερα σήμερα το πρωί, με 149 επιβάτες και οκταμελές πλήρωμα, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Αιθιοπίας.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες από την πτήση, στην οποία επέβαιναν επιβάτες από 33 χώρες» ανέφερε η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανώνυμη πηγή της αεροπορικής εταιρίας.

Η πτήση ΕΤ 302 κατέπεσε κοντά στην πόλη Μπισόφτου, 62 χλμ νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Αντίς Αμπέμπα, ανακοίνωσε ο αερομεταφορέας, επιβεβαιώνοντας πως το μοντέλο του αεροσκάφους ήταν ένα Boeing 737-800 MAX.

«Αυτή τη στιγμή έχει επιβεβαιωθεί ότι το αεροσκάφος συνετρίβη στις 8.44 το πρωί, κοντά στο Μπισόφτου, 62 χλμ νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Αντίς Αμπέμπα», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας, χωρίς να δώσει ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα καταγραφής πτήσεων “flightradar24.” το επιβατικό αεροσκάφος των Αιθιοπικών Αερογραμμών Boeing 737 με προορισμό το Ναϊρόμπι που συνετρίβη νωρίτερα σήμερα το πρωί με 149 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος «είχε ασταθή ρυθμό ανόδου (Vertical Speed)».

Additional data from Flightradar24 ADS-B network show that vertical speed was unstable after take off.

Take off 05:38:18 UTC

Last position received by FR24 at 05:41:02 UTC

Please note that Addis Ababa airport is located at 7,625 feet AMSL. pic.twitter.com/Uyvfp1x9Xb

— Flightradar24 (@flightradar24) March 10, 2019