Συνετρίβη αεροσκάφος της Ethiopian Airlines με 157 επιβάτες ενώ πετούσε με προορισμό το Ναϊρόμπι, στην Κένυα.

Η πτήση ΕΤ 302 κατέπεσε κοντά στην πόλη Μπισόφτου, 62 χλμ νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Αντίς Αμπέμπα, ανακοίνωσε ο αερομεταφορέας, επιβεβαιώνοντας πως το μοντέλο του αεροσκάφους ήταν ένα Boeing 737-800 MAX.

Συλλυπητήρια στα θύματα της πτώσης του αεροσκάφους των Αιθιοπικών αερογραμμών προς το Ναϊρόμπι δημοσιεύθηκαν στον λογαριασμό Twitter του γραφείου του πρωθυπουργού της χώρας, δίχως να προστίθενται άλλες λεπτομέρειες.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε την πτώση του αεροσκάφους της πτήσης προς το Ναϊρόμπι της Κένυας με 149 επιβαίνοντες και οκταμελές πλήρωμα.

«Το γραφείο του πρωθυπουργού, εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού της Αιθιοπίας, εκφράζει τα βαθύτερα συλλυπητήριά του στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους στο Μπόινγκ 737 των Αιθιοπικών Αερογραμμών που ήταν προγραμματισμένη για το Ναϊρόμπι της Κένυας σήμερα το πρωΐ», τονίζεται στο Twitter του πρωθυπουργού.

