Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συγκαταλέγεται πλέον στους κορυφαίους τενίστες στον κόσμο και το απέδειξε περίτρανα με την σπουδαία νίκη που πέτυχε απέναντι στον Γκαέλ Μονφίλς στον ημιτελικό του τουρνουά που διεξάγεται στο Ντουμπάι.

Σπουδαία για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτον γιατί μπαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του στην κορυφαία 10άδα της παγκόσμιας κατάταξης, δεύτερον διότι πέρασε στον τελικό του τουρνουά (2/3 στις 17:00 κόντρα στον Ρότζερ Φέντερερ) και τρίτον γιατί νίκησε με ανατροπή αποδεικνύοντας ότι είναι μαχητής!

Μία ακόμα τεράστια επιτυχία για τον Στέφανο, που δεν πτοήθηκε όταν βρέθηκε να χάνει με 1-0 σετ και 3-1 γκέιμ στο δεύτερο σετ. Ο 20χρονος πίεσε, έβγαλε πάθος, ψυχή στο κορτ και στο τέλος δικαιώθηκε, κερδίζοντας το απλόχερο χειροκρότημα των φιλάθλων.

Δείτε το βίντεο με το match point του Στέφανου και την αναγνώριση από τους φιλάθλους:

Epic (n): an exceptionally long and arduous task or activity.@StefTsitsipas prevails in over three hours to storm into both the Dubai final AND the Top 10 👏#DDFTennis pic.twitter.com/JkwHu5zAuf

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2019