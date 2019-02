Ξέχασαν εύκολα

Ο Πολάκης από τη Βουλή μας είπε ότι έχει πολύ καλή μνήμη. Ότι θυμάται τι έχει πει πριν από 25 χρόνια, και γι’ αυτό… θυμόταν να μεταφέρει στον Βαξεβάνη το διάλογο με τον Στουρνάρα, μιας και δεν τον ηχογραφούσε όπως ισχυρίστηκε οψίμως.

Προφανώς ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε και η κυβέρνηση έχει τόσο καλή μνήμη όπως πιστεύουν. Γιατί θα μπορούσαν να θυμηθούν όλες τις ωμές παρεμβάσεις που έκαναν στην ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι η ΤτΕ δεν ελέγχεται από το πολιτικό σύστημα, αλλά από την Φραγκφούρτη και την ΕΚΤ. Σε όποιον δεν αρέσει ας κάνει την Ελλάδα… Τουρκία όπου ο Ερντογάν παρεμβαίνει στον κεντρικό τραπεζίτη.

Σε καμιά άλλη χώρα της Ευρώπης (κι όχι μόνο) δεν παρεμβαίνει η εκάστοτε κυβέρνηση στο έργο της ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας.

Το Μέγαρο Μαξίμου, καλύπτοντας πλήρως τον «πράκτορα» Πολάκη και τις μαφιόζικες πρακτικές του, απάντησε στον διοικητή της ΤτΕ, ο οποίος ζήτησε την παρέμβαση του πρωθυπουργού για τις αθλιότητες του αναπληρωτή υπουργού, για τις απειλές και τους εκβιασμούς.

Και η απάντηση ήταν: «Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει εδώ και 4 ολόκληρα χρόνια ότι σέβεται απολύτως την κείμενη νομοθεσία που προβλέπει την ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος, ακόμη και όταν ο διοικητής της έχει διαφοροποιηθεί σε κρίσιμα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής. Τον ίδιο όμως σεβασμό στην ανεξαρτησία και την αρχή της πολιτικής ουδετερότητας οφείλουν εμπράκτως να αποδεικνύουν όλες οι πλευρές».

Κι εδώ ακριβώς ταιριάζει το σχόλιο «μας χρωστάγανε, μας ζητάνε και το βόδι». Διότι δεν υπήρξε ούτε μια φορά που να μην παρενέβη η κυβέρνηση τα τελευταία 4 χρόνια στην ανεξαρτησία του διοικητή της ΤτΕ.

Να μη θυμηθούμε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2015 ήθελε η Ζωή Κωνσταντοπούλου να συλλάβει τον Γιάννη Στουρνάρα. Ούτε να θυμηθούμε τις προτροπές κυβερνητικών στελεχών στον διοικητή να πάψει να μιλάει. Και πότε μιλούσε; Όταν το τραπεζικό σύστημα κινδύνευε και μαζί η οικονομία.

Εδώ και τρία χρόνια μιλά η ΤτΕ για τη βόμβα των κόκκινων δανείων και τώρα ξύπνησε η κυβέρνηση και αναζητά λύσεις.

Από την άλλη, δεν πρέπει κανείς να ξεχάσει το γεγονός ότι το Μαξίμου, και προσωπικά ο Γιάννης Δραγασάκης ήθελε να βάλει στην Attica Bank τη δική της διοίκηση. Την ημέρα που ο Στουρνάρας έβαλε μπλόκο στη «δοτή» διοίκηση επισκέφτηκαν για «φιλική κουβέντα» το σπίτι του και τη γυναίκα του άνδρες της Οικονομικής Αστυνομίας. Εντελώς τυχαία, πριν πάει η Οικονομική Αστυνομία, είχε ειδοποιηθεί ο Βαξεβάνης για να καλύψει το γεγονός…

Αν ανατρέξει κανείς στην τελευταία τετραετία θα διαπιστώσει πάμπολλες παρεμβάσεις στην ανεξαρτησία της ΤτΕ, οι οποίες βγάζουν ψεύτη το Μέγαρο Μαξίμου και τη σημερινή του δήλωση.

«Το πρώτο πράγμα που θα κάνω ως πρωθυπουργός θα είναι να απαιτήσω την παραίτηση Στουρνάρα. Αν χρειαστεί, θα τον πετάξω έξω με τις κλοτσιές εγώ ο ίδιος», είχε πει πριν από το 2015 ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό δεν είναι παρέμβαση;

Όπως αναφέρεται σε πρόσφατο εκτενές άρθρο του περιοδικού Athens Review of Books: «Η πολυετής παρανοϊκή τρομοκρατική καταδίωξη της Athens Review of Books από τον υπουργό Εξωτερικών του Σύριζα με συνεργούς «δικαστές-εργαλεία» δεν συγκρίνεται σε διάρκεια με καμιά άλλη από όσες συνέβησαν στα σχεδόν τέσσερα χρόνια της κυβερνητικής εξουσίας των Συριζανέλ, παρά μόνο, και τηρουμένων των αναλογιών, με την καταδίωξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα.

Καταδίωξη η οποία είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερης έντασης και έκτασης δεδομένου ότι στην αλυσίδα των ακατάπαυστων σκευωριών συμμετέχουν ο ίδιος ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, αρκετοί υπουργοί και όλος ο κυβερνητικός μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως το δικαστικό κράτος και παρακράτος, των ορατών και αοράτων δυνάμεων που σκευωρούν εναντίον του με επικεφαλής τους θηλυκούς και αρσενικούς «Ρασπούτιν». Ακόμη πάντως δεν τόλμησαν να κάνουν παράνομη εισβολή στα γραφεία της ARB (μόνο ηλεκτρονική εισβολή και καταστροφή της ιστοσελίδας της), όπως έκαναν στην περίπτωση της συζύγου του κ. Στουρνάρα τον Σεπτέμβριο του 2016. Αλλά τις δυο υποθέσεις συνδέει και ο κοινός δικηγόρος των διωκτών Ι.Κ. Μαντζουράνης, ένας εκ των τριών πρωταγωνιστών του μεγαλύτερου πολιτικοοικονομικού σκανδάλου του τέλους του 20ού αιώνα.

Εγκληματική καταδίωξη

Είναι αδύνατον να περιγράψουμε σε ένα άρθρο τα επεισόδια της κατ’ αποτέλεσμα εγκληματικής για την χώρα καταδίωξης του κεντρικού τραπεζίτη όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι θα περιοριστούμε μόνο σε μερικά χαρακτηριστικά από αυτά. Το πολυετές ήδη χρονικό της διαρκούς σκευωρίας εξακολουθεί να γράφεται με μια σταλινικής νοοτροπίας στοχοπροσήλωση, από στελέχη του Σύριζα και των ΑΝΕΛ, με ολίγη νεοκαραμανλική εσάνς και με τη συνδρομή όλων των κέντρων και παράκεντρων εξουσίας τα οποία διαθέτει ο κυβερνητικός συνασπισμός που έχει στοχοποιήσει ως Νο 1 «Εχθρό του Λαού» τον Γιάννη Στουρνάρα.

Γιατί όμως τον κ. Στουρνάρα; Διότι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ως εκ του θεσμικού του ρόλου, υπηρέτησε την Ελλάδα που ανήκει στην Ευρώπη, την Ελλάδα της Ευρωζώνης, υπερασπίστηκε σθεναρά την ανεξαρτησία της Τράπεζας και όταν χρειαζόταν έλεγε πικρές αλήθειες. Αν έπεφτε η Τράπεζα της Ελλάδος στα χέρια των Συριζαίων «αγωνιστών» την εφιαλτική περίοδο του πολεμικού λαϊκισμού του 2015 (κατ’ αναλογίαν με τον όρο πολεμικός κομμουνισμός) και στη συνέχεια, μετά την δική τους ΝΕΠ που εκφράστηκε με μια… «κωλοτούμπα», την περίοδο του κυνικού λαϊκισμού μιας αδίστακτης ομάδας καταληψιών της εξουσίας, δεν θα υπήρχε κανείς να αντισταθεί σ’ αυτή τη λαίλαπα, δεν θα υπήρχε το παραμικρό σοβαρό θεσμικό αντίβαρο. Δεδομένου μάλιστα ότι από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν μπορεί κανείς να περιμένει τίποτε άλλο παρά να τελειώσει η ανυπόληπτη θητεία του.

Διότι ο ίδιος υπήρξε ένας εκ των πρωταίτιων της οικονομικής κρίσης, ένας από αυτούς που μπόρεσαν να κάνουν πράξη τον λαϊκισμό τους δημιουργώντας τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα στη χώρα, ενώ με τη δράση του ως ΠτΔ εξακολουθεί να υπηρετεί τον λαϊκισμό (βλ. το πρόσφατο βιβλίδιό του, Ένας εχθρός της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας: Η επικυριαρχία του «οικονομικού» επί του «θεσμικού». Ο λαϊκιστής Πρόεδρος εξακολουθεί να διατείνεται πως ενώ δυστυχούν οι αριθμοί είναι δυνατόν να ευημερούν οι άνθρωποι, αρκεί βέβαια να υπάρχουν υπουργοί σαν τον ίδιο της περιόδου 2004-2009 να διορίζουν τους πάντες στη μεγάλη τροφό, το Ελληνικό Δημόσιο. Εξακολουθεί να στηλιτεύει την «οιονεί “ολιγαρχική” διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», εν αντιθέσει με τη «δημοκρατική» διαβουκόληση Τσίπρα). Ο μόνος λοιπόν ισχυρός πυλώνας που διατήρησε την ανεξαρτησία του και τον αταλάντευτο ευρωπαϊκό προσανατολισμό του ήταν η Τράπεζα της Ελλάδος. Ήταν η άγκυρα που συγκράτησε το Πλοίο των Τρελών στην Ευρωζώνη. Και συγκέντρωσε όλο το μίσος και την παράνοια των εκλεγμένων πειρατών στην εξουσία.

Στις φαντασιώσεις αυτού του κυβερνητικού θιάσου των αγράμματων ιδεοληπτικών ο Γιάννης Στουρνάρας «είχε τα λεφτά», πιθανότατα μάλιστα να έκρυβε τόνους χαρτονομισμάτων, ήταν το μεγάλο εμπόδιο στον έλεγχο των συστημικών τραπεζών και βεβαίως εμπόδιζε και την παράκαμψη αυτού του ελέγχου που θα επιτύγχαναν με μη συστημικές τράπεζες. (Είναι τόσο πρόσφατο το επεισόδιο να γρονθοκοπεί ο πρόεδρος της Attica Bank τον διευθύνοντα σύμβουλο προκειμένου να δοθούν αθέμιτες χρηματοδοτήσεις στον συριζαϊκό όμιλο Καλογρίτσα).

Ο αρθρογράφος, Μ. Βασιλάκης, περιγράφει ένα περιστατικό που ήταν αυτόπτης μάρτυρας: «Θα κάνω εδώ μια μικρή παρέκβαση για να καταθέσω μια προσωπική μαρτυρία που δείχνει την νοοτροπία του ΣΥΡΙΖΑ όπως εκφραζόταν απροκάλυπτα την περίοδο του πολεμικού λαϊκισμού: είχα ένα συναπάντημα σε φιλικό εξοχικό στη Σαρωνίδα τον Σεπτέμβριο του 2014 με δύο στελέχη του Σύριζα να αγορεύουν με μαγιό κάτω από ένα πεύκο, τον εκπρόσωπο της αλτουσεριανής παραφροσύνης Αριστείδη Μπαλτά και τον σούπερ επαναστάτη Βένιο Αγγελόπουλο. Αφού άκουσα όσα όχι απλώς παιδαριώδη αλλά και εξωγήινα έλεγαν για το πώς θα χειριστούν την οικονομική κρίση όταν γίνουν κυβέρνηση, τους ρώτησα τι θα κάνουν χωρίς λεφτά, πού θα βρουν τα χρήματα αν μας κλείσει τη στρόφιγγα η ΕΚΤ.

Το ευφυέστατο σχέδιό τους ήταν ότι θα διώξουν τον Στουρνάρα, θα ανοίξουν το Νομισματοκοπείο και θα τυπώσουν χρήμα τριπλάσιο από αυτό που κυκλοφορεί συνολικά στην ΕΕ. Ότι θα πλημμυρίσουν την Ευρώπη με χαρτονομίσματα. «Μα αυτό είναι παράνομο! Θα γίνουμε διεθνείς παραχαράκτες;» παρατήρησα. Η απάντηση ήταν ότι «Μέχρι να ξεχωρίσει η ΕΕ τα γνήσια από τα πλαστά εμείς θα έχουμε ξεπεράσει τα προβλήματά μας και θα έχουμε δημιουργήσει στην Ευρώπη το χάος». Αν δεν υπήρχαν οι χιλιάδες ανθρώπινες τραγωδίες, η επιδημία του Σύριζα στην διακυβέρνηση της χώρας θα ήταν το γελοιωδέστερο κεφάλαιο στην παγκόσμια ιστορία των κινημάτων και των εξεγέρσεων, αλλά και των comics.

Ένα χρόνο αργότερα, στις 30.7.2015, υπουργός Παιδείας πλέον ο Αρ. Μπαλτάς θα δήλωνε: «Ο πόλεμος είναι παρατεταμένος, ανοίξαμε ρήγμα ανεπούλωτο στην Ευρωζώνη». Κι ένα μήνα αργότερα, δικαιολογώντας την «κωλοτούμπα» του Αρχηγού του μιλούσε για «σταθερό προσανατολισμό, τακτική υποχώρηση, στρατηγική αντεπίθεση».

Stournarexit

Όλο αυτό το διάστημα ο διοικητής της ΤτΕ δέχτηκε παράνομες καταδρομικές επιθέσεις, εισαγγελείς στην εταιρεία της συζύγου του κας Λίνας Νικολοπούλου, ευθείες απειλές ότι θα τον τελειώσουν, ψεύτικες κατηγορίες που κατασκευάζονταν από αδίστακτους σκευωρούς στα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου και στέλνονταν για δημοσίευση στα φιλοκυβερνητικά έντυπα, εμπόδια στην άσκηση των καθηκόντων του, και άλλα πολλά. Αλλά και παρανοϊκά και χυδαία άρθρα στην Αυγή και χυδαιότερες αναρτήσεις του Συμβούλου Τύπου του Πρωθυπουργού, ο οποίος κραύγαζε από την Πράβδα των ούτε διακοσίων κομματικών αναγνωστών: «ήρθε η ώρα του Stournarexit»:

«Ο Στουρνάρας αυτά. Ο άνθρωπος-ανωμαλία, έτσι κι αλλιώς. Γιατί στην Μπανανία των Μνημονίων το ζούμε κι αυτό το μπανανιακό. Ο λαός να καταδικάζει τα Μνημόνια, αλλά κεντρικός τραπεζίτης παραμένει ο υπουργός που τα επέβαλε διά πυρός και σιδήρου. Ο οποίος όχι μόνο δεν έχει την ευαισθησία να παραιτηθεί, αλλά και μετατρέπει την κεντρική τράπεζα σε πέμπτη φάλαγγα. Ενώ δεν ντρέπεται να είναι εργαλείο τόσο πολύτιμο για τους εκβιασμούς των δανειστών, ώστε να αποτελεί casus belli η απομάκρυνσή του. (…) Θα κλάψουν βέβαια στην περίπτωση αυτή και κάποιοι βαρόνοι στο εσωτερικό. Ενώ κλαίει ήδη σύμπασα η αντιπολίτευση, που ζητάει την παραίτηση της Ζωής, γιατί, λέει, τον έθιξε θεσμικά. Τον Στουρνάρα! Μα τι λέτε, κύριοι; Ο Στουρνάρας δεν θίγεται με τίποτε. Είναι θέμα επιδερμίδας…» (Αυγή, 19.6.2015).

«Επιβεβαιώνεται έτσι, ότι ο Στουρνάρας είναι ένα είδος διορισμένου μεν, αλλά πανίσχυρου, τοποτηρητή. Με ασυλία που απολάμβαναν μόνο οι ελέω Θεού μονάρχες. Και αν δεχτούμε ότι η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να κάνει τα ξινά γλυκά, η προκλητική στήριξη της αντιδραστικής φλυαρίας –γλώσσα δεν βάζει μέσα‒ και της δραστικής εξουσίας του, από τους “άλλους”, εγχώριους και εξωχώριους, επαναφέρει ένα παλιό ερώτημα: Ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο…» (Αυγή, 15.2.2017).

«Και βέβαια για την ασυλία που απολαμβάνει, καθώς όλος ο καλός ο κόσμος, βαρόνοι, μένουμε-Ευρώπη, ολιγάρχες, μιντιάρχες, δανειστές, προειδοποιούν: Μην αγγίζετε! (…) Για να αποδειχτεί ότι οι κυβερνήσεις φεύγουνε, μα ο Στουρνάρας μένει…». (Αυγή, 11.4.2017).

Η απόπειρα κατά Παπαδήμου

Τον Μάιο 2017 έγινε η γνωστή απόπειρα δολοφονίας του πρώην Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου, με τρομοδέμα που έσκασε στα χέρια του. Ευτυχώς σώθηκε, αλλά ο Τσίπρας απέφυγε να τον επισκεφθεί όταν νοσηλευόταν. Στελέχη του Σύριζα όπως ο ειδικός γραμματέας της σοβιετικής νοοτροπίας Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ) Γιώργος Φιλιππάκης έγραφαν, με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας: «δεν θα με ενοχλούσε καθόλου αν έσκαγε και μια ακόμα βόμβα στα πόδια του Στουρνάρα». Έτερος Συριζαίος δημοσιογράφος (Γιάννης Κανελλάκης) θα επιδοκίμαζε: «Εγώ δεν θα …τσιγκουνευτώ τις βόμβες-πακέτα που θα μπορούσαν να σκάσουν στα πόδια του κάθε Στουρνάρα και άλλων διεφθαρμένων πολιτικών».

Το κορυφαίο όμως δείγμα της ανεξάντλητης κακουργίας των σκευωρών της κυβέρνησης είναι η εμπλοκή του ονόματος του Διοικητή της ΤτΕ στην υπόθεση Novartis και του δήθεν χρηματισμού του, από κουκουλοφόρους μάρτυρες, που οι ίδιοι σε συζητήσεις τους τώρα αναιρούν τις ψευδομαρτυρίες τους περιμένοντας να μιλήσουν την επομένη των εκλογών, οπότε θα έχει απομακρυνθεί ο Σύριζα από την κυβέρνηση…»

«Στο πρωτότυπο του Adults in the Room, υπάρχει η φράση: «Pappas offered a number of even more drastic solutions to this problem» («Ο Παππάς πρότεινε μια σειρά από ακόμη πιο δραστικές λύσεις σ’ αυτό το πρόβλημα»). Αργότερα, αφού οι φωνές και οι κλοτσιές δεν είχαν αποτέλεσμα, θα δοκίμαζαν όλες τις δραστικές λύσεις, μέχρι και δικαστικές σκευωρίες, χρησιμοποιώντας, όπως όλα δείχνουν, ποικιλοτρόπως εκβιαζόμενους ανώνυμους ψευδομάρτυρες.

Η σύσκεψη και τα σενάρια

Αυτά συνέβησαν σε μια σύσκεψη του «πολεμικού συμβουλίου» (όπως οι ίδιοι χαρακτήριζαν αυτές τις συσκέψεις τους την περίοδο του πολεμικού λαϊκισμού) λίγο πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 με τη συμμετοχή των Αλέξη Τσίπρα, Γιάννη Δραγασάκη, Ευκλείδη Τσακαλώτου και Νίκου Παππά. Ο Βαρουφάκης εισηγήθηκε μια θεωρία συνωμοσίας σύμφωνα με την οποία ο διοικητής της ΤτΕ έστηνε παγίδα με την ΕΚΤ για να κλείσουν υποτίθεται τις τράπεζες την ημέρα που θα εκλεγόταν ο Σύριζα.

«Ήταν μια καλοστημένη παγίδα για την κυβέρνησή τους. Τους προειδοποίησα ότι την επομένη της εκλογικής τους νίκης ο Μάριο Ντράγκι θα τους ανακοίνωνε ότι, όπως είχε ανακοινωθεί από τον Ιούνιο του 2014, η ΕΚΤ αρνείται στις ελληνικές τράπεζες τη ρευστότητα, αρχής γενομένης από εκείνη τη στιγμή. Η ΕΚΤ, τους εξήγησα, διαμόρφωνε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να κλείσει τις ελληνικές τράπεζες, χωρίς καμία προειδοποίηση ή αιτιολόγηση, την ώρα που θα αναλάμβανε την διακυβέρνηση ο Σύριζα.»

Γι’ αυτό η προτεραιότητα για τον Σύριζα, όταν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ήταν να διώξει τον «συνωμότη» Γιάννη Στουρνάρα από την Τράπεζα της Ελλάδος διότι είναι άνθρωπος του Ντράγκι (και του Σόιμπλε ασφαλώς). Σε άλλο σημείο ο Βαρουφάκης γράφει:

«Μήνες προτού κερδίσουμε τις εκλογές, ο Αλέξης και η ομάδα του θεωρούσαν ότι ο διοικητής Στουρνάρας θα αποτελούσε εμπόδιο στην επερχόμενη κυβέρνησή τους. Δεν είχαν καθόλου άδικο. Ο λόγος για τον οποίο ο τότε πρωθυπουργός Σαμαράς τον μετακίνησε από το Υπουργείο Οικονομικών στην Τράπεζα της Ελλάδος ήταν ακριβώς για να υπονομεύσει μια ενδεχόμενη κυβέρνηση Σύριζα. Πολλάκις ο Αλέξης μας είχε δηλώσει ότι η απομάκρυνση του Στουρνάρα ήταν βασική του προτεραιότητα. Η ειρωνεία είναι ότι ήμουν εγώ εκείνος που συνιστούσα μετριοπάθεια και μετριασμό της δημόσιας εχθρότητας του Αλέξη απέναντι στον Στουρνάρα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να απομακρύνει τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος χωρίς να υπάρξει μείζων σύγκρουση με το εκτελεστικό συμβούλιο της ΕΚΤ. Και όσον καιρό διαπραγματευόμαστε με το Eurogroup, και προφανώς με την ΕΚΤ, οφείλουμε να επιδείξουμε σεβασμό στο ελληνικό παράρτημά της – στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αν βεβαίως η ΕΚΤ έκλεινε τις τράπεζες και επιχειρούσε να ανατρέψει, με αυτό τον τρόπο, τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση ώστε να επιβληθούν κι άλλα τοξικά δάνεια, κι άλλη αυτοτροφοδοτούμενη λιτότητα, τότε θα ήταν η στιγμή να μπει στο ράφι η μετριοπάθεια και να απομακρυνθεί ο Στουρνάρας.»

Αλλεργία στην Ανεξάρτητη Αρχή

Η κυβέρνηση Συριζανέλ έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι είναι αλλεργική απέναντι σε οποιαδήποτε Ανεξάρτητη Αρχή ή φιλελεύθερο θεσμό. Διακαώς ήθελε κάποιον άλλον στη θέση του Γιάννη Στουρνάρα. Η θεσμική κατοχύρωση της ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας αποτέλεσε κατά πολλούς το τελευταίο και ισχυρότερο οχυρό στην καθεστωτική εκστρατεία του Σύριζα. «Είχαν πάρει την κυβέρνηση αλλά δεν είχαν πάρει την εξουσία», δηλαδή δεν αισθάνονταν ανεξέλεγκτοι. Υπήρχαν «θεσμικά εμπόδια» που έπρεπε να ξεπεράσουν, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό.

Πυλώνας της ανεξαρτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος είναι και η θητεία τού εκάστοτε κεντρικού τραπεζίτη, που υπερβαίνει τον εκλογικό κύκλο. Η εξαετής θητεία του Γ. Στουρνάρα λήγει το 2020. Μόνη καταστατική διέξοδος για να απαλλαγεί η κυβέρνηση από τον ενοχλητικό ένοικο της οδού Ομήρου ήταν η δικαστική του δίωξη και η καταδίκη του. Σε αυτή την κατεύθυνση έστρεψε τα όπλα της, με τη συνδρομή ενός συστήματος προπαγάνδας με παρακρατικά και σταλινικά χαρακτηριστικά και επίορκους πρώην αλλά και νυν δικαστικούς.

Σύντομο Χρονικό

2014: Ο «εχθρός» προ των πυλών

Η σχέση του Γ. Στουρνάρα ως Διοικητή της κεντρικής τράπεζας με τον Σύριζα δοκιμάζεται με το «καλημέρα». Στις 11 Ιουνίου 2014, πριν καν στεγνώσει το μελάνι στην πρόταση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τον διορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή, ο Σύριζα σπεύδει να διαμηνύσει ότι η απόφαση δεν δεσμεύει την επόμενη κυβέρνηση.

Δεκέμβριος 2014 ‒ Θεσμική παρεκτροπή η έκκληση για συνεννόηση!

Η πρώτη μεγάλη κρίση ξεσπάει με αφορμή την δραματική παρέμβαση Γιάννη Στουρνάρα στην ειδική εκδήλωση της Τράπεζας της Ελλάδος στη μνήμη του καθηγητή Ξενοφώντα Ζολώτα. Ο Σύριζα έχει αποφασίσει να εκμεταλλευθεί την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας για να σύρει την χώρα σε πρόωρες εκλογές. Ο Διοικητής της κεντρικής τράπεζας κρούει τον κώδωνα κινδύνου: «Η κρίση των τελευταίων ημερών λαμβάνει πλέον σοβαρές διαστάσεις, η ρευστότητα στην αγορά μειώνεται με ταχύ ρυθμό, ο κίνδυνος όχι μόνο ανακοπής της αναπτυξιακής πορείας που μόλις ξεκίνησε, αλλά ο κίνδυνος μιας ανεπανόρθωτης βλάβης της ελληνικής οικονομίας, είναι μεγάλος». Απευθύνεται στους βουλευτές και τους ζητά να συνεκτιμήσουν τον μεγάλο αυτό και άμεσο κίνδυνο στις αποφάσεις τους, ενώ καλεί και τα πολιτικά κόμματα να συνεννοηθούν ώστε να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις.

Λυσσαλέα είναι η αντίδραση του Σύριζα που κάνει λόγο για «νέα θεσμική παρεκτροπή του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος». Τον κατηγορεί ότι είναι «εκφραστής της στρατηγικής του τρόμου», ότι «απλά και μόνο για να καλύψει τις δικές του φιλοδοξίες και να φανεί “βασιλικότερος του βασιλέως” … με τις εμπρηστικές δηλώσεις του προκαλεί ζημιά στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος», και κλείνει με μια απειλητική προειδοποίηση: «Σε κάθε περίπτωση οι ευθύνες είναι μεγάλες και θα αποδοθούν».

2015 ‒ Η χώρα στην κόψη του ξυραφιού

Η δραματική όπως εξελίχθηκε χρονιά για την Ελλάδα ξεκινά με την εκλογική επικράτηση του Σύριζα στις εκλογές του Ιανουαρίου. Η κυβέρνηση εγκαινιάζει την «περήφανη» διαπραγμάτευσή της με την πρώτη συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη με τον επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ και το περίφημο «Μόλις σκότωσες την τρόικα. Και χωρίς την τρόικα είστε μόνοι σας». Ο Διοικητής της κεντρικής τράπεζας προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα. Η ΤτΕ παρεμβαίνει για να ολοκληρωθεί η τακτική έκδοση εντόκων γραμματίων ύψους 625 εκατ. ευρώ και ο Γ. Στουρνάρας σπεύδει να συναντηθεί δύο φορές με τον Γ. Δραγασάκη ώστε να καθησυχάσει το κοινό που αποσύρει τις καταθέσεις του μετά τη άρση του waiver από την ΕΚΤ, ενόψει της λήξης του προγράμματος στήριξης: «Είμαστε εδώ για να αποφύγουμε ένα ατύχημα», θα τονίσει.

Τον Μάρτιο, στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΤ στην Κύπρο ο Μάριο Ντράγκι στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση για την ευστάθεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ο Γ. Στουρνάρας που μετείχε στη συνεδρίαση σπεύδει αμέσως μετά την επιστροφή του στην Αθήνα να ενημερώσει τον Α. Τσίπρα.

Μάιος 2015 ‒ «Θέλει να γίνει πρωθυπουργός»

Καθώς το αδιέξοδο στην διαπραγμάτευση αρχίζει πλέον να είναι ορατό, η κυβέρνηση αποφασίζει να ενεργοποιήσει τον επικοινωνιακό της μηχανισμό επιχειρώντας την πρώτη ολομέτωπη επίθεση προς τον Γ. Στουρνάρα, στην προσπάθειά της να αλλάξει την ατζέντα με τον συνήθη αποδιοπομπαίο τράγο. Με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα φιλοκυβερνητικής εφημερίδας αφήνει αιχμές κατά της ΤτΕ για υπονόμευση της κυβέρνησης, παρουσιάζοντας μήνυμα συνεργάτη του Γ. Στουρνάρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επικριτικές αναφορές για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Κυβερνητικά στελέχη και μέλη του Σύριζα ζητούν την παραίτηση Στουρνάρα την ώρα που ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Σύριζα κατηγορεί για πρώτη φορά επίσημα τον Διοικητή της ΤτΕ ότι θέλει να γίνει πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι δεν συνεργάζεται με την κυβέρνηση. Ακόμη κι ο ίδιος ο πρωθυπουργός επιχειρεί να μεταφέρει τις ευθύνες της κυβέρνησής του στον Γ. Στουρνάρα και δηλώνει ότι «ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος θα κριθεί από την ικανότητά του να διαχειριστεί και να φέρει εις πέρας την ορθή και ασφαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Έχει μια μεγάλη ευθύνη και από αυτήν την ευθύνη θα κριθεί». Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στηρίζει τον Γ. Στουρνάρα δηλώνοντας ότι προέχει η ανεξαρτησία της ΤτΕ. Ο Γ. Στουρνάρας απαντά θεσμικά και την ώρα που σύσσωμη η κυβέρνηση του επιτίθεται, εκείνος λύνει με παρέμβασή του το πρόβλημα της καταβολής της δόσης προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αποσοβώντας ένα πρόωρο πιστωτικό γεγονός.

Ιούνιος 2015 ‒ Κωνσταντοπούλου Μαινόμενη ‒ Αρχίζει η… εξεταστική περίοδος

Μια αλυσίδα από τα πιο παρανοϊκά επεισόδια της πολιτικής σκηνής το 2015 είναι αυτά των επιθέσεων της Ζωής Κωνσταντοπούλου εναντίον του Γιάννη Στουρνάρα. Η Πρόεδρος της Βουλής αξιοποιεί κάθε θεσμική πρόβλεψη προκειμένου να πλήξει αυτούς που θεωρούσε πολιτικούς αντιπάλους του Σύριζα. Στους μήνες αλλά και στα χρόνια που ακολουθούν ο Γιάννης Στουρνάρας θα γίνει αντικείμενο έρευνας από την Εξεταστική Επιτροπή για το Μνημόνιο, την Επιτροπή για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Siemens, την «Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους», την Εξεταστική Επιτροπή για τα δάνεια των κομμάτων και των ΜΜΕ, την Εξεταστική Επιτροπή για τη Novartis.

Η παραφροσύνη κορυφώνεται το τρομερό καλοκαίρι του 2015. Εν μέσω της πιο κρίσιμης φάσης της διαπραγμάτευσης με τους Δανειστές η Μαινομένη Κωνσταντοπούλου καλεί τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα «εγκλήματά» του στη Βουλή. Ο Στουρνάρας προτείνει ημερομηνίες που θα βρίσκεται στην Αθήνα και όχι στην Φρανκφούρτη στο Γενικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Η Κωνσταντοπούλου, σε παροξυσμό, τον καλεί πάραυτα σε νέα Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις για τις επιλογές του, για τη Siemens, αλλά και ευρύτερα για τη λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας. Ο Γ. Στουρνάρας υπενθυμίζει την κρισιμότητα της συγκυρίας και τις καθημερινές τηλεδιασκέψεις με την ΕΚΤ για την εξασφάλιση ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες, για να απαντήσει αρνητικά στην πρόεδρο της Βουλής. Σε έξαρση παραφροσύνης τον Αύγουστο 2015 τον κάλεσε, την πιο κρίσιμη ημέρα για τις διαπραγματεύσεις της χώρας, απειλώντας ότι αν δεν προσέλθει ενώπιόν της θα προχωρήσει σε βίαιη προσαγωγή του. Ο αδίστακτος και ανεύθυνος Τσίπρας είχε πει στην Κωνσταντοπούλου: «Άμα θέλω να τους τρελάνω όλους θα κάνω εσένα πρόεδρο της Βουλής». Και την έκανε!

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιοποιεί την Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική. Η χώρα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού χάρη στην επαναστατική παράνοια των ανεύθυνων που αποτελούσαν την κυβέρνηση και ο Διοικητής της ΤτΕ ως όφειλε προειδοποιεί: «Η αποτυχία στις διαπραγματεύσεις θα είναι η αρχή μιας επώδυνης πορείας που θα οδηγήσει αρχικά σε πτώχευση και τελικά στην έξοδο της χώρας από τη ζώνη του ευρώ και –πιθανότατα– από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Η πρόεδρος της Βουλής σε μια πρωτοφανή κίνηση επιστρέφει ως απαράδεκτη την έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας με πρόσχημα ότι ήταν σε ηλεκτρονική και όχι σε έντυπη μορφή. Σε ανακοίνωση του Σύριζα ο Γ. Στουρνάρας εγκαλείται ότι όχι μόνον ξεπερνάει τα όρια της θεσμικής του ιδιότητας, αλλά προσπαθεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός ασφυκτικού πλαισίου στις κινήσεις και στα διαπραγματευτικά περιθώρια της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή η βουλευτής του Σύριζα Ραχήλ Μακρή καταθέτει μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ιούλιος 2015 – Σχέδιο «Νομισματοκοπείο»

Η περίοδος του πολεμικού λαϊκισμού κορυφώνεται με το παράνομο δημοψήφισμα για το βροντερό «Όχι» που απέσπασε 61,3%. Θα ακολουθήσει η 17ωρη «διαπραγμάτευση» Τσίπρα και η εισαγωγή του όρου Kolotoumba στο παγκόσμιο πολιτικό λεξιλόγιο, καθώς το «Όχι» του αποτελέσματος μετετράπη σε «Ναι!».

Στις 15 Ιουλίου αποκαλύπτονται για πρώτη φορά οι γραφικές μόνο πτυχές του σχεδίου που προέβλεπε την εισβολή στο Νομισματοκοπείο όπου φυλάσσεται το χρηματικό απόθεμα της Τράπεζας της Ελλάδος και φυσικά πρώτα απ’ όλα την αποπομπή του Γιάννη Στουρνάρα από τη διοίκηση της ΤτΕ. Μετά την αποτυχία και εγκατάλειψη του εγκληματικού σχεδίου το οποίο από κοινού συζητούσαν και το οποίο ενέκρινε το «πολεμικό συμβούλιο» με επικεφαλής τους Τσίπρα – Βαρουφάκη, το απέδωσαν στον αφελέστερο εξ αυτών Παναγιώτη Λαφαζάνη και αυτός ανοήτως αποδέχθηκε αυτή την «επαναστατική» τιμή. Όμως, ο συνεργός τους Τζέιμς Κ. Γκάλμπρεϊθ στο βιβλίο του Καλώς όρισες στη μαρτυρική αρένα καταγράφει πολλά από τα στοιχεία του σχεδίου της δυσλειτουργικής συμμορίας στην οποία συμμετείχε για τη μετάβαση στη «Νέα Δραχμή», βασικό τεκμήριο σε μια δικογραφία του μεγαλύτερου εγκλήματος εις βάρος της χώρας μας με δράστες την κυβερνητική συμμωρία του πολεμικού λαϊκισμού:

«Το μόνο πρόβλημα, που ουδέποτε επιλύσαμε πρακτικά, είναι να βρεθεί χαρτί που θα λειτουργήσει γρήγορα στα ΑΤΜ, που θα παραχαράσσεται δύσκολα και που θα γίνει εύκολα αποδεκτό ως χρήμα από τον πληθυσμό. Αλλά η λύση ήταν ολοφάνερη μπροστά μας όλο αυτό το διάστημα: σφραγισμένα χαρτονομίσματα ευρώ. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια σφραγιδομηχανή. Θα μπορούσε να γίνει και με το χέρι· η σφραγίδα δε χρειάζεται να είναι περίτεχνη.»

Υπήρχαν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτών των πειρατών, 19 δισεκατομμύρια ευρώ της ΕΚΤ σε χαρτονομίσματα που φυλάσσονταν στο φρούριο του Στουρνάρα, στο Νομισματοκοπείο, τα οποία μπορούσαν να «απαλλοτριώσουν» χωρίς να κατηγορηθούν για ληστεία!

«Εφόσον αυτά τα χαρτονομίσματα βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, δεν αξίζουν 19 δισεκατομμύρια. Δεν αποτελούν χρήμα παρά μόνον αν εισρεύσουν στο τραπεζικό σύστημα. Τι είναι τότε; Απλώς κάποια φανταχτερά χαρτιά. Το μόνο που αξίζουν είναι η τιμή του χαρτιού και της εκτύπωσης. Μετατρέποντάς τα με μια σφραγίδα σε Νέα Δραχμή, η Ελλάδα δε θα προκαλούσε καμιά υλική ζημία στην ΕΚΤ· θα μπορούσε κάλλιστα να επιστρέψει το κόστος εκτύπωσης. Η Νέα Δραχμή, με σφραγίδα πάνω σε χαρτονομίσματα ευρώ, μπορεί να τροφοδοτήσει αμέσως τα ΑΤΜ και να τα ανεφοδιάζει τη νύχτα ή ίσως το Σαββατοκύριακο. Το αρχικό πρόβλημα της τροφοδοσίας λύθηκε.»

Τα σχέδια του «πολεμικού συμβουλίου» ματαιώθηκαν το τρομερό καλοκαίρι του 2015 όχι γιατί συνειδητοποίησε ο Τσίπρας πόσο κόστιζαν στη χώρα οι «αυταπάτες» του (86 δισ. ευρώ κατά τον Γ. Στουρνάρα ή 100 δισ., σύμφωνα με τον επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέκλινγκ(24)), αλλά διότι παρά τη διανοητική του κατάσταση έχει πλήρη καταλογισμό, και φοβήθηκε πολύ τη ληστεία των χρημάτων της ΕΚΤ (δεν ήταν εκ του ασφαλούς κατάληψη σαν αυτές που έκανε) και τις συνακόλουθες συνέπειες του διεθνούς αποκλεισμού της χώρας. Σύμφωνα με την περιγραφή του συνεργού του:

Τότε ήταν που ο Αλέξης, βλέποντας ότι δεν κάμπτομαι, έβαλε στη συζήτηση το βαρύ πυροβολικό προηγούμενων ζοφερών εποχών λέγοντάς μου πως φοβόταν για εμάς, ότι, αν επιμέναμε, θα αντιμετωπίζαμε ένα νέο «Γουδ(ί)». Ομολογώ ότι, όσο και αν ο χωρισμός των δρόμων μας ήταν προδιαγεγραμμένος, δεν περίμενα από τον Αλέξη να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ανίκανος να τον πάρω στα σοβαρά, ούτε καν να θυμώσω, το διακωμώδησα λέγοντας, μεταξύ αστείου και σοβαρού, ότι αν μας εκτελούσαν μετά το 61,3% υπέρ μας, η χρυσή σελίδα μας στο βιβλίο της ελληνικής ιστορίας ήταν εξασφαλισμένη.

Ο Αλέξης όμως δεν πτοήθηκε. Με πληροφόρησε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Στουρνάρας, οι μυστικές μας υπηρεσίες, το βαθύ κράτος δηλαδή, αλλά και κάποια μέλη της κυβέρνησής μας βρίσκονταν σε «ετοιμότητα». Υπαινισσόταν εμμέσως πλην σαφώς κάποιου είδους πραξικόπημα. Άλλη μία φορά τον αντέκρουσα: «Ας προσπαθήσουν! Συνειδητοποιείς τι σημαίνει 61,3%;»

Ο πρωταγωνιστής του θιάσου του «πολεμικού συμβουλίου» Α. Τσίπρας εξήγησε σε συνέντευξή του (30.7.2015), ότι το σύμφωνο Τσακαλώτου – Ντάισελμπλουμ είναι κάτι σαν το σύμφωνο Μολότωφ – Ρίμπεντροπ:

«Κατ’ αρχάς, θεωρώ ότι –το είπα και στη Βουλή– είναι μία πύρρειος νίκη των εταίρων και δανειστών, μία μεγάλη ηθική νίκη της Ελλάδας και της κυβέρνησης της Αριστεράς και ένας συμβιβασμός επώδυνος σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος και το πολιτικό σκέλος. Ξέρετε, οι συμβιβασμοί είναι στοιχείο της πολιτικής πραγματικότητας και στοιχείο και της επαναστατικής τακτικής. Για τους συμβιβασμούς πρώτος μίλησε ο Λένιν στο βιβλίο του Αριστερισμός, η παιδική ασθένεια του Κομμουνισμού και αφιέρωσε πολλές σελίδες για να εξηγήσει ότι οι συμβιβασμοί είναι μέρος της επαναστατικής τακτικής. Και μάλιστα, χαρακτηριστικά, λέει σε ένα σημείο, ότι όταν ένας ληστής έρχεται και σου ζητάει με το όπλο παρατεταμένο (sic) “τα λεφτά σου ή τη ζωή σου”, εσύ ως επαναστάτης τι πρέπει να κάνεις; Να του δώσεις τη ζωή σου; Να του δώσεις τα λεφτά σου, ώστε να διεκδικήσεις τη δυνατότητα να ζήσεις για να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι. Και αν του δώσεις τα λεφτά σου, αυτός είναι ένας άθλιος συμβιβασμός και (τότε) γίνεσαι συνένοχος και συνυπεύθυνος με τον ληστή; Τα έλεγε ο Λένιν αυτά, τότε. Αντιμετωπίσαμε, λοιπόν, ένα εκβιαστικό δίλημμα. (…)».

Παρά ταύτα, συνέχισε, ήδη «δημιουργήσαμε τις πρώτες ρωγμές, εμείς ένας μικρός λαός με μια αριστερή κυβέρνηση, στην νεοφιλελεύθερη ηγεμονία στην Ευρώπη»(28).

Η κυβέρνηση ολοκληρώνει την… «στροφή των 360 μοιρών» με τον ανασχηματισμό, την ψήφιση του τρίτου Μνημονίου και τις πρόωρες εκλογές τις οποίες κερδίζει τον Σεπτέμβριο του 2015 με την ψήφο αναξιοπρεπών ψηφοφόρων, παρ’ όλα όσα συνέβησαν το τρομερό καλοκαίρι του 2015, με τις σοβιετικές ουρές στα ΑΤΜ για ανάληψη 60 ευρώ.

Επιτέλους η σχέση της κυβέρνησης με την Τρόικα που την μετονομάζουν σε «Θεσμούς» αρχίζει να κινείται σε ήσυχα νερά. Ο Μάριο Ντράγκι εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να καταστήσει σαφές ότι:

«Ως μέλος του Ευρωσυστήματος, η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να είναι ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές και πιέσεις και οι ενέργειές της δεν θα πρέπει να υπαγορεύονται από πολιτικές σκοπιμότητες. Από αυτή την άποψη, ο Γιάννης Στουρνάρας κατάφερε να διαφυλάξει την εξουσία, την ανεξαρτησία και το κύρος του ιδρύματός του υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.»(30) (11.10.2015).

Τον Οκτώβριο ο Γ. Στουρνάρας ενημερώνει τον πρωθυπουργό για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και για τα κόκκινα δάνεια, και στις 24 Νοεμβρίου παραθέτει γεύμα εργασίας στην Τράπεζα. Η επόμενη όμως συνάντηση των θεσμικών θα αργήσει καθώς η προσωρινή ανακωχή στο μέτωπο της σύγκρουσης των κυβερνώντων με τον Διοικητή της ΤτΕ δεν διαρκεί πολύ.

Οι αποκαλύψεις του κεντρικού τραπεζίτη τον Ιανουάριο 2016 στην εκπομπή του Α. Παπαχελά στον ΣΚΑΪ για το σχέδιο άλωσης του Νομισματοκοπείου το καλοκαίρι του 2015 (παρά τις ελλιπέστατες, όπως αποδείχθηκε, πληροφορίες του) όπως και οι αναμενόμενες προειδοποιήσεις του Διοικητή στην Έκθεσή του τον Φεβρουάριο ώστε να κλείσει η Αξιολόγηση προκαλούν αμηχανία στην κυβερνητική πλευρά, καθώς χρειάζονται τη συνδρομή του για τη διαπραγμάτευση. Στα δύσκολα ζητήματα μάλιστα είναι εκείνος που καλείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα, όπως συνέβη όταν εκλήθη στο Χίλτον στις 3 τα ξημερώματα για να συνδράμει την Κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς.

Η νέα μεγάλη κρίση δεν αργεί. Έχει μεσολαβήσει η μεγαλύτερη ίσως στρατηγική ήττα της κυβέρνησης Συριζανέλ για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών. Οι προσπάθειες των κυβερνώντων να ελέγξουν το τηλεοπτικό επικοινωνιακό περιβάλλον καταρρέουν τελικώς στο «θεσμικό εμπόδιο» που είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, εις πείσμα των κυβερνητικών μεθοδεύσεων με τη συνδρομή του Kronjurist του Σύριζα Ι.Κ. Μαντζουράνη, ο οποίος προφανώς θεωρούν ότι διαθέτει το know how από το σκάνδαλο Κουτσόγιωργα-Κοσκωτά. Ανάμεσα στους εκλεκτούς του Σύριζα οι επιχειρηματίες Χρήστος Καλογρίτσας και Ιβάν Σαββίδης. Για πρώτη φορά μάλιστα ακούστηκαν φωνές για την ύπαρξη ενός παραθεσμικού μηχανισμού που παραπέμπει σε καθεστώτα τύπου Μαδούρο.

Σεπτέμβριος 2016 – Η παράνομη εισβολή

Ήδη από το 2015 η Τράπεζα Αττικής έχει μπει στο οπτικό πεδίο των ελεγκτικών αρχών μετά από τα αποτελέσματα των stress test. Ανάμεσα στα στοιχεία που διερευνώνται φέρεται να είναι και οι προνομιακές σχέσεις της Τράπεζας με τον Όμιλο Καλογρίτσα, ο οποίος λαμβάνει δημόσια έργα με τη μέθοδο της κατάτμησης από το Υπουργείο Υποδομών του Χ. Σπίρτζη, πρώην Προέδρου του ΤΤΕ, το οποίο είναι σημαντικός μέτοχος της Τράπεζας Αττικής. Τo 2016 η έρευνα ολοκληρώνεται. Λίγες ώρες πριν η ΤτΕ αποκαθηλώσει το ΔΣ της Τράπεζας Αττικής, η οικονομική αστυνομία, το πρωί της 15 Σεπτεμβρίου θα εισβάλει, χωρίς έγκυρα έγγραφα, στην εταιρεία της συζύγου του Γιάννη Στουρνάρα για την υπόθεση ΚΕΕΛΠΝΟ. Ο Γ. Στουρνάρας και η σύζυγός του αψήφησαν τον εκβιασμό. Ο Διοικητής της ΤτΕ καλεί τον ίδιο τον πρωθυπουργό στο τηλέφωνο για να διαμαρτυρηθεί, με τον Α. Τσίπρα να απαντά ότι δεν έχει γνώση του θέματος. Δύο μέρες μετά ο κεντρικός τραπεζίτης περνά μετά από πολύ καιρό την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου για να συναντήσει κατ’ ιδίαν τον πρωθυπουργό.

Η ΝΔ σπεύδει να υπερασπιστεί τη σύζυγο του κεντρικού τραπεζίτη, να καλέσει τον Γ. Στουρνάρα να συνεχίσει τους ελέγχους στην Τράπεζα Αττικής, αλλά και να ζητήσει από τις εισαγγελικές αρχές «να δείξουν τον ίδιο ζήλο που έδειξαν στην περίπτωση της συζύγου του κ. Στουρνάρα και να διερευνήσουν επιτέλους και τις καταγγελίες του Π. Καμμένου περί πιέσεων με μαύρα λεφτά για να πάρει ο κουμπάρος του νεοκαναλάρχης Καλογρίτσας την πολυπόθητη τηλεοπτική άδεια».

Παρά τον εξαντλητικό έλεγχο επί 2,5 χρόνια από διάφορες κρατικές υπηρεσίες δεν έχει βρεθεί τίποτε επιλήψιμο. Ωστόσο τους σκληρούς δίσκους που κατάσχεσαν δεν τους έχουν επιστρέψει ακόμη…

Οκτώβριος 2016 – Στόχος ο έλεγχος των τραπεζών

Τον Οκτώβριο ο Γ. Στουρνάρας καλείται στην Εξεταστική Επιτροπή για τα δάνεια των κομμάτων και των ΜΜΕ για να δεχθεί μια εφ’ όλης της ύλης επίθεση από τους βουλευτές του Σύριζα, η οποία καλύπτει από την επιβολή των capital controls μέχρι την υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Τα δημοσιεύματα εναντίον του (πάντα από 3-4 συγκεκριμένα φιλοκυβερνητικά Μέσα) πυκνώνουν και τον Δεκέμβριο φτάνουν στο σημείο να μιλήσουν για «Πραξικόπημα Στουρνάρα», καθώς, όπως γράφουν, σκοπός του είναι να αλώσει τις ελληνικές τράπεζες και να ορίσει τις διοικήσεις τους. Οι κατήγοροί του φυσικά σκοπίμως «λησμονούν» ότι οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες εποπτεύονται κυρίως από τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με επικεφαλής την Ντανιέλ Νουί.

Στα τέλη του χρόνου εμφανίζονται και τα πρώτα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για τριβές στο εσωτερικό της Κεντρικής Τράπεζας. Στην συμμαχία κατά του Στουρνάρα αναλαμβάνουν πλέον ρόλο και τα στελέχη και υποστηρικτές του Σύριζα εντός της ΤτΕ.

«Ντοκουμέντα» από τα βοσκοτόπια

Το 2017 ξεκινά με την σύζυγο του Διοικητή της ΤτΕ να μπαίνει πάλι στο στόχαστρο της Αυριανής της εποχής μας, της «εφημερίδας» Documento που ίδρυσε ο εργολάβος Καλογρίτσας με τα βοσκοτόπια και με γιδοβοσκό τον Κ. Βαξεβάνη. Η «εφημερίδα» κάνει λόγο για έναν «έρωτα του ζεύγους Στουρνάρα με τις φαρμακοβιομηχανίες», καθώς, όπως γράφει, ο Γιάννης Στουρνάρας μιλάει σε εκδηλώσεις για το φάρμακο, αν και δεν είναι η ειδικότητά του, και η επιχείρηση της κυρίας Στουρνάρα εισπράττει τις χορηγίες των φαρμακευτικών εταιρειών. Η κυρία Λίνα Νικολοπούλου μηνύει τον Βαξεβάνη για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η δικαστική αντιπαράθεση προκαλεί ορυμαγδό αρνητικών πρωτοσέλιδων δημοσιευμάτων από την «εφημερίδα». Θα διαπρέψουν για άλλη μια φορά ο δικηγόρος του Βαξεβάνη, Ι.Κ. Μαντζουράνης, αλλά και το νεατερντάλειο σύμβολο της διακυβέρνησης Τσίπρα υπουργός Παύλος Πολάκης. Αν πιστέψει κανείς όσα γράφονται, ο Γ. Στουρνάρας κάνει κομπίνες με τα capital controls, ύποπτες μπίζνες με φαρμακοβιομηχανίες, βάζει φρένο στην έξοδο στις αγορές, κάνει πλάτες σε φοροφυγάδες και προσχωρεί στο κίνημα «Δεν Πληρώνω», πνίγει το πόθεν έσχες για την πισίνα του, κάνει επιλεκτικές διαρροές πορισμάτων, που προκαλούν επιπτώσεις στις τράπεζες και στην ελληνική οικονομία. Φυσικά την «εφημερίδα» υποστηρίζουν με δημόσιες τοποθετήσεις τους κυβερνητικά και κομματικά στελέχη, όπως λ.χ. ο Χ. Σπίρτζης, ο Γραμματέας της ΚΕ του Σύριζα Π. Ρήγας, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημ. Τζανακόπουλος. Πρωταγωνιστεί όμως ο Π. Πολάκης. Η πιο ήπια τοποθέτησή του είναι: «Αποτυχημένε πρώην, παραιτήσου απ’ αυτό που είσαι νυν, τα μνημόνια τελειώνουν, μην ονειρεύεσαι καινούργιο…».

Σ’ αυτό το σημείο, οφείλω να επισημάνω την αξιοθαύμαστη γενναιότητα που επέδειξε η σύζυγος του Διοικητή της ΤτΕ σε μια χώρα όπου η ανανδρία περισσεύει.

2018 ‒ Novartis και θεάματα

Το 2018 ξεκίνησε με το Μακεδονικό στην πρώτη θέση της ατζέντας. Οι κυβερνητικοί χειρισμοί φέρνουν σε δεινή θέση τον ακροδεξιό κυβερνητικό εταίρο Καμμένο και τους ΑΝΕΛ, καθώς συναντούν απρόσμενα μεγάλη αντίδραση από την κοινή γνώμη. Στις 5 Φεβρουαρίου η κυβέρνηση θορυβημένη από το συλλαλητήριο για το Μακεδονικό της Κυριακής 4 Φεβρουαρίου σπεύδει να προαναγγείλει την ολοκλήρωση μέρους της έρευνας των εισαγγελικών αρχών για την υπόθεση Novartis με αποκαλύψεις από τα «βοσκοτόπια» του Documento τις οποίες επίορκοι δικαστικοί λειτουργοί είχαν δώσει από την Παρασκευή. Η δικογραφία που αφορά δύο πρώην πρωθυπουργούς και οκτώ πρώην υπουργούς παίρνει τον δρόμο για τη Βουλή. Ανάμεσά τους κι ο βολικός εχθρός Γ. Στουρνάρας που από την πρώτη στιγμή κάνει λόγο για «μια στημένη σκευωρία με συγκεκριμένη πολιτική στόχευση». Στα επεισόδια του σίριαλ που ακολουθούν διακινούνται αβάσιμες φήμες ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του, ανακαλύπτεται ότι ο Γ. Στουρνάρας εργαζόμενος ως μελετητής στον ιδιωτικό τομέα ανάμεσα στις δεκάδες μελέτες που προετοίμαζε είχε αναλάβει μια μελέτη και για τη Novartis. Στην πραγματικά ξεχωριστή αγόρευση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας στην Ολομέλεια της Βουλής για την υπόθεση Novartis, στις 18 Μαΐου 2018, δεν δόθηκε η πρέπουσα σημασία από τον εν πολλοίς εξαρτώμενο από την κυβέρνηση Τύπο. Ανάμεσα σε άλλα ο Γ. Στουρνάρας κατήγγειλε ότι

«(Α)ν προχωρούσε στη διερεύνηση της υπόθεσης, αν καλούσε τους προστατευόμενους μάρτυρες, θα αποκαλύπτονταν οι ψευδομαρτυρίες, η παντελής έλλειψη στοιχείων, οι εκκρεμότητες των μαρτύρων με τη Δικαιοσύνη ή τη Φορολογική Διοίκηση, οι ακυρότητες του καθεστώτος προστασίας, οι αφόρητες πιέσεις που τους ασκήθηκαν προκειμένου να πουν αυτά που είπαν, οι ηθικοί αυτουργοί της υπόθεσης και, τελικά, η σκευωρία. Θα αποκαλυπτόταν, δηλαδή, ότι, αντί για το μεγαλύτερο σκάνδαλο, έχουμε τη μεγαλύτερη σκευωρία της μεταπολίτευσης. (…)