Επιτυχημένο ζευγάρι

Εκείνος έγινε γνωστός μέσα από τις επιτυχημένες αμερικάνικες σειρές Glee και The Assassination of Gianni Versace, Mia Swier. Και πλέον είναι παντρεμένος, μιας και, σύμφωνα με πληροφορίες του E! News, ο Darren Criss ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς του.

Ο ταλαντούχος και βραβευμένος με Emmy Award ηθοποιός και η Mia Swier παντρεύτηκαν το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στη Νέα Ορλεάνη, μετά από σχεδόν επτά χρόνια σχέσης!

Αν κανείς δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη το χαρμόσυνο, να υπενθυμίσουμε ότι έκαναν γνωστό τον αρραβώνα τους τον περασμένο Ιανουάριο και ένα μήνα μετά επισημοποίησαν τη σχέση τους!

Σύμφωνα με το People, στις.. χαρές του ζευγαριού έδωσαν το «παρών» αρκετοί διάσημοι ηθοποιοί όπως η Lea Michele και ο John Stamos.

Ο Ντάρεν Κρις (Darren Everett Criss, 5 Φεβρουαρίου 1987) είναι Αμερικανός ηθοποιός, τραγουδιστής-τραγουδοποιός, μουσικός και συνθέτης. Είναι επίσης ένα από τα ιδρυτικά μέλη και συνιδιοκτήτης της StarKid Productions, μια εταιρεία μουσικού θεάτρου με έδρα το Σικάγο.

Ο Κρις τράβηξε την προσοχή όταν πήρε τον ρόλο του Χάρι Πότερ στη μουσική παραγωγή StarKid του A Very Potter Musical. Ο θεατρικός θίασος άφησε ιστορία στο Billboard όταν ο «Me and My Dick» έγινε ο πρώτος δίσκος φοιτητών που κάνει το ντεμπούτο του στον αριθμό ένδεκα στα «Top Cast Albums chart».

Ο Κρις έγινε ευρύτερα γνωστός απ’ τη σειρά «Glee», μια μουσική κωμική σειρά στην οποία υποδύεται τον «Blaine Anderson», έναν γκέι μαθητή λυκείου. Η πρώτη του διασκευή στη σειρά ήταν το «Teenage Dream» της Κέιτι Πέρι, το οποίο έγινε το γρηγορότερο σε πωλήσεις σινγκλ του «Glee» φτάνοντας στον αριθμό οκτώ στο Billboard Hot 100. Οι «Warblers» έχουν πουλήσει πάνω από 1,3 εκατομμύρια κομμάτια, και το soundtrack άλμπουμ, Glee: The Music Presents the Warblers (2011) έφτασε στο νούμερο δύο στα Billboard 200 charts.