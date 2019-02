Ο Πογκμπά μοίρασε εξαιρετική ασίστ στον Ράσφορντ ο οποίος τελείωσε ιδανικά της φάση για το 1-0 της Γιουνάιτεντ (1-0).

Ο 21χρονος άσος σε δέκα παιχνίδια υπό τις οδηγίες του Γκούναρ Σόλσκιερ έχει έξι τέρματα και μία ασίστ. Συγκεκριμένα ο Άγγλος άσος σκόραρε κόντρα σε Κάρντιφ, Νιουκάστλ, Σπερς, Λέστερ.

Ενώ συνολικά φέτος έχει σε 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 9 τέρματα και 7 ασίστ.

Δείτε το 1-0

The ball from Pogba, the finish from Rashford 🔥 #MUFC #LEIMUN pic.twitter.com/MOK38v4j0x

— UnitedReds.com (@UnitedRedscom) February 3, 2019