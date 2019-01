Ο επόμενος «Εξολοθρευτής» ολοκλήρωσε ήδη από τα τέλη του περασμένου χρόνου τα γυρίσματά του στη Βουδαπέστη, έχει και ημερομηνία πρεμιέρας – 1η Νοεμβρίου. Αυτό που δεν έχει είναι τίτλο, και τρέιλερ.

Εχει όμως ένα πρώτο επίσημο βίντεο από το παρασκήνιο των γυρισμάτων, που έδωσε στη δημοσιότητα το ουγγρικό Κέντρο Κινηματογράφου. Σε αυτό βλέπουμε τον σκηνοθέτη Τιμ Μίλερ («Deadpool») και τον Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ να εκθειάζουν τη Βουδαπέστη και τα στούντιο Όριγκο όπου γύρισαν την ταινία. «Η Βουδαπέστη είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις στον κόσμο. Έχω κάνει γυρίσματα εδώ στα τέλη των 80s. Ήταν καταπληκτικό μέρος για γυρίσματα τότε, αλλά έχει βελτιωθεί πολύ, με περισσότερα στούντιο, περισσότερη τεχνολογία. Το ότι ήρθαμε και δουλέψαμε εδώ ήταν η σοφότερη απόφαση που πήραμε», λέει ο Σβαρτσενέγκερ.

Βλέπουμε επίσης τον Ούγγρο παραγωγό Αντι Βάνια, που πέθανε πρόσφατα, να επισκέπτεται τα γυρίσματα. Ο Βάνια είχε ιδρύσει την εταιρεία Carolco που μας χάρισε ταινίες όπως οι πρώτοι «Εξολοθρευτές», οι πρώτοι «Ράμπο», η «Ολική Επαναφορά» κ.ά.

Όσο για το... μουσάτο ρομπότ που υποδύεται ο Σβαρτσενέγκερ στον έκτο «Εξολοθευτή», το πρωτοείδαμε τον περασμένο Σεπτέμβριο, στα γενέθλια της Λίντα Χάμιλτον, όταν ο Αρνολντ είχε ανεβάσει αυτή την καταπληκτική σέλφι:

Happy birthday to my dear friend Linda Hamilton. One of my favorite co-stars, a true badass, and a wonderful human being. I’m pumped to be back together again. pic.twitter.com/jTaBLQK2qv

— Arnold (@Schwarzenegger) September 26, 2018