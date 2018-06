Οι προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στο διαδίκτυο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 14:23 |

Η απουσία της Κάιλι Τζένερ από το Instagram και το Twitter δεν την εμπόδισε να διατηρήσει τη θέση της στη λίστα του περιοδικού Time ως ένα από τα πρόσωπα που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στο διαδίκτυο.



Η θριαμβευτική επιστροφή της Τζένερ, της Αμερικανίδας τηλεοπτικής προσωπικότητας, γνωστής για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο ριάλιτι σόου «Keeping Up With The Kardashians» στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης κατέρριψε το ρεκόρ που κατείχε η Beyonce, εκείνο της φωτογραφίας με τα περισσότερα like.



Η φωτογραφία της Κάιλι Τζένερ όταν ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης της, Στόρμι Γουέμπστερ είναι πλέον στην κορυφή.



Η Ριάνα έχει επίσης μία θέση μεταξύ των 25 προσωπικοτήτων με τη μεγαλύτερη επιρροή στο ίντερνετ.



Τον Μάρτιο του 2018, δημοσίευσε μια ιστορία στο Instagram καταγγέλλοντας μια διαφήμιση που εμφανίστηκε στο Snapchat και χρησιμοποίησε την εικόνα της για να φέρει στο φως το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, θύμα της οποίας υπήρξε στο παρελθόν. Λίγο αργότερα, η Snap Inc. έχασε 800 εκατομμύρια δολάρια.



Ωστόσο, μέρος της επιτυχίας της 30χρονης τραγουδίστριας στο διαδίκτυο είναι η ικανότητά της να ακούει. Άκουσε ότι υπήρχε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που ένιωθε ότι δεν είναι ικανοποιημένο από τα προϊόντα ομορφιάς και τη βιομηχανία της μόδας και απάντησε με την άκρως επιτυχημένη σειρά μακιγιάζ, την Fenty Beauty και τη σειρά εσωρούχων Savage x Fenty. Και οι δύο έγιναν αμέσως επιτυχημένες εν μέρει χάρη στην αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την διάσημη τραγουδίστρια για την προώθησή τους.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τη βοήθεια των 53 εκατομμυρίων ακολούθων του στο Twitter έχει επίσης μία θέση στις 25 προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στο διαδίκτυο.



Μερικές φορές, τα tweets του υπονομεύουν τη διοίκησή του, όπως όταν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να απαγορεύσει σε διεμφυλικά άτομα (transgender) να υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις.



Μάλιστα η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση του Economist / YouGov είπε ότι το στυλ του Τραμπ στο Twitter είναι ανάρμοστο. Τον Νοέμβριο ένας πρώην συμβασιούχος υπάλληλος που εργάζεται για το Twitter φάνηκε να τρελαίνεται από την online παρουσία του Τραμπ και ανέστειλε τον λογαριασμό του Προέδρου των ΗΠΑ, την τελευταία του μέρα στη δουλειά, αν και τώρα υποστηρίζει ότι το χρονικό διάστημα 11 λεπτών κατά το οποίο οι χρήστες δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο @realDonaldTrump's Twitter feed ήταν ένα "λάθος".



Οι BTS ή Bangtan Boys, το επταμελές boy band από τη Νότια Κορέα που έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη δεν μπορούσαν λείπουν από τη λίστα. Εχουν ήδη καταρρίψει τουλάχιστον ένα από τα δικά τους ρεκόρ στις ΗΠΑ το 2018, καθώς κυκλοφόρησαν το πιο δημοφιλές άλμπουμ K-pop (Love Yourself: Tear, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφή του Billboard 200).



Αλλά η πραγματική κινητήρια δύναμη πίσω από την επιτυχία τους είναι η παθιασμένη βάση θαυμαστών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοί ως «ARMY», οι οποίοι ανυπομονούν να δουν οτιδήποτε σχετίζεται με το γκρουπ από tweets έως βίντεο.



Για παράδειγμα, οι προβολές στο YouTube εντός 24 ωρών για το μουσικό τους βίντεο «Fake Love» ξεπέρασαν τα ρεκόρ όλων των εποχών της Taylor Swift και του Psy. Οι BTS βρίσκονται πάνω από 89 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard's Social 50 chart, ξεπέρασαν τον Τζάστιν Μπίμπερ και πρόσφατα κέρδισαν το βραβείο κορυφαίου καλλιτέχνη στα social media, Top Social Artist στα βραβεία Billboard Music για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.



Κάθε ένα από τα αγόρια έχει σταθερή παρουσία στα social media με δικές του δημοσιεύσεις και αυτό ενισχύει τους λογαριασμού του γκρουπ στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες ακολουθούν 50 εκατομμύρια θαυμαστές.