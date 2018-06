Πολύνεκρη επίθεση σε γραφεία εφημερίδας στις ΗΠΑ

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον του προσωπικού της εφημερίδας Capital Gazette το οποίο βρισκόταν στην αίθουσα σύνταξής της στην Αννάπολις, την πρωτεύουσα της Πολιτείας Μέριλαντ των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.



«Υπάρχουν πέντε νεκροί, εξ όσων γνωρίζουμε. Υπάρχουν επίσης άλλοι που έχουν τραυματιστεί βαριά», δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ο Μπιλ Κραμπφ, προσωρινός επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας.



Το κτίριο όπου στεγάζεται η εφημερίδα έχει εκκενωθεί



Υποπτος ανακρίνεται από αστυνομικούς, ανέφεραν επίσης οι αρχές. Κατά πληροφορίες που μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, πρόκειται για 29χρονο λευκό.



Ο ένοπλος έβαλε στο στόχαστρο το προσωπικό της Κάπιταλ Γκαζέτ πίσω από τη γυάλινη πόρτα της εφημερίδας, γαζώνοντας την αίθουσα σύνταξης.



Δεν είναι γνωστά τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης, σύμφωνα με αξιωματούχους και τοπικούς πολιτικούς.





Αστυνομικοί τόσο στη Βαλτιμόρη όσο και στη Νέα Υόρκη αναπτύχθηκαν για να περιφρουρήσουν προληπτικά μεγάλα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις αρχές.



Δεν το συνδέουν προς το παρόν με τρομοκρατία



Ο κυβερνήτης της Πολιτείας Μέριλαντ, Λάρι Χόγκαν, έκανε λόγο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για «τραγική κατάσταση. Δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες ακόμα, και δεν μπορούμε να σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες ακόμα».







Μέχρι στιγμής, η επίθεση του ενόπλου στην Αννάπολις αντιμετωπίζεται ως έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου, όχι τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε αξιωματικός των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.



Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνας (FBI) έχει αναπτύξει πράκτορές του στον τόπο του εγκλήματος, που βοηθούν τις τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματικός.



Συγκλονιστική μαρτυρία



Ο Φιλ Ντέιβις, δικαστικός και αστυνομικός ρεπόρτερ της εφημερίδας, είχε νωρίτερα κάνει λόγο για πολλά θύματα. Ο Ντέιβις ανέφερε πως ο δράστης, που ενήργησε μόνος, «πυροβόλησε πολλούς ανθρώπους μέσα στα γραφείο μας, ορισμένοι από τους οποίους είναι νεκροί». Αργότερα διαβεβαίωσε ότι είναι ασφαλής και έδωσε κατάθεση στην αστυνομία.







«Δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό από το ν’ ακούς ανθρώπους να τραυματίζονται από σφαίρες ενώ κρύβεσαι κάτω από το γραφείο σου και μετά ν’ ακούς τον οπλοφόρο να ξαναγεμίζει», έγραψε στο Twitter.





There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload