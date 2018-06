Επεισόδια σε εκλογικές περιφέρειες της Τουρκίας - Κρούσματα νοθείας

Έλεγχος και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε κάλπες και δρόμους στην Τουρκία, στο πλαίσιο των κρίσιμων βουλευτικών και προεδρικών εκλογών της γείτονος.



Με 38.000 αστυνομικούς, 90 ελικόπτερα και 100 οχήματα αύρες στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, οι πολίτες θα δώσουν τη ψήφο τους υπό το φόβο επεισοδίων. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 5 τοπική ώρα ενώ οι φωτογραφίες και τα βίντεο απαγορεύονται αυστηρά στους χώρους ψηφοφορίας.



Σημειώνεται τέλος ότι απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ μέχρι τις 21:00 ενώ μάχη δίνει το κάθε κόμμα για να μπορέσει να καταφέρει να έχει εκλογικούς αντιπροσώπους στα χιλιάδες τμήματα της χώρας.





Footage from Istanbul purportedly from moments where #AKP representatives physically attacked @iyiparti deputy and MP candidate @umitozdag #TurkeyElections https://t.co/h1gFT3vHkw