Ο Τζόνσον προειδοποιεί την Τερέζα Μέι και απαιτεί ένα «πλήρες Brexit»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 14:04 |

Ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον υπεραμύνθηκε το Σάββατο ενός «πλήρους Brexit» προκρίνοντας το σενάριο μιας εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, παρά τις προειδοποιήσεις που απευθύνουν πολλές μεγάλες επιχειρήσεις.



Σε άρθρο του που δημοσιεύεται από την ταμπλόιντ εφημερίδα The Sun, ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος υποστηρίζει μια ρήξη με την ΕΕ, προειδοποιεί την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι ότι είναι ανάγκη να αρνηθεί μια συμφωνία που θα άφηνε τη χώρα «μισή μέσα και μισή έξω» από την ΕΕ, «υποχρεωμένη να υπακούει στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς».



Επαναλαμβάνοντας τη μεταφορά του χαρτιού υγείας που είχε ήδη χρησιμοποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα το εβδομαδιαίο περιοδικό The Economist, ο Μπόρις Τζόνσον υποστήριξε πως δεν θέλει μια συμφωνία εξόδου «μαλακή, εύθραυστη και ατελείωτη σε μήκος» και υπερασπίσθηκε ένα «πλήρες Brexit».



Μερικές ημέρες πριν από την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, η ανησυχία αυξάνει όσον αφορά την πρόοδο των συνομιλιών. Διαιρεμένη πάνω στο θέμα, η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη αποκαλύψει το όραμά της για τη μελλοντική σχέση με την ΕΕ μετά το Brexit, που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2019.



Ο υπουργός Διεθνούς Εμπορίου Λάιαμ Φόξ ήταν ακόμη πιο κατηγορηματικός. «Πιστεύω πως οι εταίροι μας σ' αυτές τις διαπραγματεύσεις δεν θα ήταν συνετό να σκεφτούν πως η πρωθυπουργός μας μπλοφάρει», δήλωσε στο BBC. «Ανέκαθεν υποστήριζε πως η μη συμφωνία αξίζει περισσότερο από μια κακή συμφωνία».



Σ' αυτό το σενάριο, εξέφρασε την άποψη ότι οι οικονομικές συνέπειες θα ήταν «σοβαρές για πολλές ευρωπαϊκές χώρες» και κατονόμασε την Ιρλανδία, την Ολλανδία ή το Βέλγιο.



Οι δηλώσεις αυτές καταδικάσθηκαν από τον γενικό διευθυντή της Siemens στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Όλο αυτό είναι απίστευτα άχρηστο», αντέδρασε στο BBC ο Γιούργκεν Μάιερ. «Αυτό που έχουμε τώρα ανάγκη είναι να εργαστούμε με τους ευρωπαίους εταίρους μας και να βρούμε μια λύση για ένα πραγματιστικό Brexit που να λειτουργεί και για τις δύο πλευρές».



Χθες οι επικεφαλής του αεροναυτικού ομίλου Airbus και, σε μικρότερο βαθμό, της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας BMW απείλησαν να εγκαταλείψουν το Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση που υπάρξει Brexit χωρίς συμφωνία.



Το κέντρο έρευνας Centre for European Reform (CER) στο Λονδίνο εκτιμά σε μελέτη του που δημοσιοποιήθηκε σήμερα ότι η ψήφος υπέρ του Brexit στο δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016 έχει ήδη στοιχίσει στη βρετανική οικονομία 2,1 μονάδες ανάπτυξης.



Σήμερα οι αντίπαλοι του Brexit οργανώνουν μια διαδήλωση, ακριβώς δύο χρόνια μετά το δημοψήφισμα, για να απαιτήσουν «να ψηφίσει ο λαός» για τις συνθήκες εξόδου που θα αποφασισθούν από το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες.



Οι φιλοευρωπαίοι βρετανοί πολιτικοί, κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ελπίζουν να συγκεντρώσουν στη διαδήλωση δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές.



«Όποια κι αν είναι η άποψή σου για το Brexit, κανένας δεν διαφωνεί ότι είναι μεγάλη υπόθεση. Και δεν έχει τελειώσει», ανακοίνωσε η εκστρατεία «People's Vote» (Ψήφος του Λαού) πριν από την πορεία στο κέντρο του Λονδίνου.



Οι οργανωτές καλούν τους πολίτες «να εξασφαλίσουμε ότι εμείς ο λαός, που θα υποστούμε για γενιές τις συνέπειες των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης για το Brexit, θα έχουμε μια Ψήφο του Λαού για την τελική συμφωνία για το Brexit».