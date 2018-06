Να μη χάνουν χρόνο με το μεταναστευτικό κάλεσε ο Τραμπ τους βουλευτές του

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους ρεπουμπλικανούς κοινοβουλευτικούς να εγκαταλείψουν την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου μεταναστευτικού νομοσχεδίου, μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου, κατά τις οποίες ελπίζει ότι θα εκλεγούν στο Κογκρέσο περισσότεροι ρεπουμπλικανοί.



Ο Ντ. Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δημόσια κατακραυγή για την πολιτική του που χωρίζει τα παιδιά από τους μετανάστες γονείς τους στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, επιχείρησε με σειρά πρωινών μυνημάτων του στο Twitter να επικεντρώσει στο Κογκρέσο τη συζήτηση για τη μετανάστευση.



Παρά το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία, η μικρή πλειοψηφία του κόμματος (51-49) στην τελευταία καθιστά απαραίτητη την υποστήριξη μερικών Δημοκρατικών για να περάσουν τα περισσότερα νομοθετήματα.



«Εκλέξτε περισσότερους Ρεπουμπλικανούς τον Νοέμβριο και θα περάσουμε τα τελειότερα, δικαιότερα και πιο συνολικά Νομοσχέδια για τη Μετανάστευση που υπάρχουν στον κόσμο», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.







Elect more Republicans in November and we will pass the finest, fairest and most comprehensive Immigration Bills anywhere in the world. Right now we have the dumbest and the worst. Dems are doing nothing but Obstructing. Remember their motto, RESIST! Ours is PRODUCE!