ΗΠΑ: Χάος καταγγέλουν ΜΚΟ για την επανένωση μεταναστών με τα παιδιά τους

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 11:16 |

Χάος, έλλειψη προετοιμασίας: μην μπορώντας να αντεπεξέλθουν πολλές ΜΚΟ που προσπαθούν να επανενώσουν τους παράτυπους μετανάστες στις ΗΠΑ με τα παιδιά τους κατήγγειλαν την Πέμπτη την απουσία οργάνωσης από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στις άμεσες ανάγκες των οικογενειών.



Ο Τραμπ έκανε στροφή 180 μοιρών την Τετάρτη ανακοινώνοντας ότι τερματίζει την πολιτική χωρισμού των παιδιών παράτυπων μεταναστών από τους γονείς τους στα μεξικανικά σύνορα. Όμως ήδη περισσότερα από 2.300 παιδιά έχουν χωριστεί από τους γονείς τους και κάποια έχουν σταλεί χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.



Το σύστημα ήταν ήδη στα όριά του προσπαθώντας να αντεπεξέλθει στις ανάγκες των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών , συχνά έφηβων που περνούν μόνοι τους τα σύνορα, εξήγησε η Γουέντι Γιανγκ, πρόεδρος της ένωσης Kids in Need of Defense.



«Ήδη δυσκολευόμασταν να αντεπεξέλθουμε στις ανάγκες αυτών των παιδιών και τώρα έχουμε 2.300 επιπλέον με απίστευτα περίπλοκες ανάγκες», πρόσθεσε.



Πολλοί αξιωματούχοι μη κυβερνητικών οργανώσεων υπογράμμισαν ότι, παρά τη στροφή του Τραμπ, οι αρχές δεν έχουν θέσει σε εφαρμογή καμία διαδικασία επανένωσης των ήδη χωρισμένων οικογενειών.



«Δεν έχουμε δει καμία απόδειξη ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή από την κυβέρνηση ένα σύστημα που θα διασφαλίζει ότι αυτές οι οικογένειες επικοινωνούν μεταξύ τους ή ότι επανενώθηκαν», επεσήμανε η Γιανγκ, χαρακτηρίζοντας «χαοτική» τη διαδικασία.

Τα παιδιά περιμένουν σε άθλιες συνθήκες, καταγγέλλει από την πλευρά του ο Άλαν Σαπίρο, ένας παιδίατρος που έχει επισκεφθεί πολλά κέντρα όπου μένουν παιδιά μεταναστών. Δήλωσε ότι είδε παιδιά «που δεν μπορούν να μιλήσουν», άλλα που έχουν γίνει ανεξέλεγκτα ή που είναι εξαντλημένα.



Ο Σαπίρο εξέφρασε επίσης «τη μεγάλη του ανησυχία» καθώς είδε παιδιά κλεισμένα σε «πολύ σκληρές» συνθήκες, σε κελιά που κάνει κρύο, όπου η τροφή είναι κακή και η ιατρική φροντίδα υποτυπώδης.



Η κατάσταση «είναι πολύ μπερδεμένη, με αντικρουόμενες εντολές και πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από τους ίδιους τους αξιωματούχους της κυβέρνησης», υπογράμμισε η Μισέλ Μπρέιν, υπεύθυνη της Women’s Refugee Commission.



«Είναι ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου που λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση, η οποία κάνει μεγάλες ανακοινώσεις χωρίς να έχει σχέδιο για να τις υλοποιήσει, επιτείνοντας το χάος επί του πεδίου», πρόσθεσε.