Τραυματίες από έκρηξη στο μετρό του Λονδίνου

«Μικρή έκρηξη» σημειώθηκε απόψε Τρίτη στον σταθμό Σάουθγκεϊτ του μετρό, στο βόρειο Λονδίνο, και η βρετανική αστυνομία κάλεσε τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή αυτή.



Η αστυνομία έχει κλείσει τον σταθμό και ανακοίνωσε ότι ερευνάται «ύποπτο δέμα». Περίπου μία ώρα μετά την έκρηξη δεν είχαν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.



«Οι έρευνες συνεχίζονται για να καθοριστεί η αιτία της μικρής έκρηξης», σημείωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Twitter.



Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης ότι τους ζητήθηκε ν’ απομακρυνθούν από τα σπίτια τους ενώ σε άλλους δόθηκαν οδηγίες να παραμείνουν μέσα στα εστιατόρια και τα καταστήματα που βρίσκονται κοντά στον σταθμό.



Incident at #Southgate tube station / Enquires are ongoing to establish the cause of the reported explosion, which appears to have been minor / We are not aware of any serious injury