Το Twitter γλεντάει την Ιβάνκα Τραμπ για μια «κινέζικη παροιμία»

Οι χρήστες του Ίντερνετ συμβουλεύουν την Ιβάνκα Τραμπ να ελέγχει κάτι καλά πρoτού το αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή μια ανάρτησή της που μιλάει για «μια κινέζικη παροιμία», η οποία...δεν είναι μάλλον κινέζικη, γράφει στην ιστοσελίδα του το BBC.



H κόρη του αμερικανού προέδρου έγραψε τη Δευτέρα στο Twitter: «Εκείνοι που λένε ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει, δεν θα πρέπει να διακόπτουν εκείνους που το κάνουν (κινέζικη παροιμία)».







“Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it.” -Chinese Proverb