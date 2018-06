Πυροβολισμοί στον μαραθώνιο του Σαν Ντιέγκο

Γυναίκα, που όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης θεωρείται ύποπτη ότι πυροβόλησε μία ή περισσότερες φορές σήμερα Κυριακή σε περιοχή κοντά στη διαδρομή του μαραθωνίου του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, συνελήφθη από την αστυνομία.



Σύμφωνα με το City News Service, η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.



«Ο ένοπλος της οδού 100 West κρατείται. Δεν υπάρχει απειλή. Η περιοχή είναι ασφαλής. Ο μαραθώνιος Rock and Roll Marathon ξεκίνησε και πάλι» ήταν το tweet της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο.



Οι αρχές δεν επιβεβαίωσαν την πληροφορία ότι πρόκειται για γυναίκα, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.



Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματίες.



Σύμφωνα με το CBS, το περιστατικό συνέβη στις 11.09 τοπική ώρα (21.09 ώρα Ελλάδας). Υπάρχουν πληροφορίες ότι η ύποπτη άνοιξε πυρ από την ταράτσα χώρου στάθμευσης.



Στις εικόνες που προβλήθηκαν από τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται οι άδειοι και αποκλεισμένοι δρόμοι, όμως φαίνεται να επικρατεί ηρεμία.





BREAKING NEWS: San Diego police respond to "active shooter" call during Rock N Roll marathon. Race has been stopped according to my friend who is 200 yards from finish line. pic.twitter.com/CAzDkSWadU