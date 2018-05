Η Κιμ Καρντάσιαν στο Οβάλ Γραφείο με τον Ντόναλντ Τραμπ

Η αμερικανίδα τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας Κιμ Καρντάσιαν, η οποία αγωνίζεται για την αποφυλάκιση της 'Αλις Μαρί Τζονσον, μιας 63χρονης που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, έγινε δεκτή στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον από τον πρόεδρο Τραμπ και συζήτησαν για τη μεταρρύθμιση του συστήματος απόδοσης ποινικής δικαιοσύνης.



Φορώντας ένα λιτό μαύρο σύνολο και κίτρινα παπούτσια, η Καρντάσιαν έφθασε στον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Τετάρτης.



«Σπουδαία συνάντηση με την Κιμ Καρντάσιαν σήμερα, μιλήσαμε για τη μεταρρύθμιση στις φυλακές και τις καταδίκες», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναρτώντας μαζί με το μήνυμά του μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται με πλατύ χαμόγελο, δίπλα στην Κιμ Καρντάσιαν στο Οβάλ Γραφείο.







Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF