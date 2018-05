Τα πολλά πρόσωπα του αποκλεισμού για τα παιδιά του κόσμου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : Πριν 31' |

Περισσότερα από τα μισά παιδιά παγκοσμίως κινδυνεύουν από τη φτώχεια, τις συγκρούσεις και τις διακρίσεις εις βάρος των κοριτσιών, σύμφωνα με τη βρετανική μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children.



Στην έκθεσή της με τίτλο «Τα πολλά πρόσωπα του αποκλεισμού» (The Many Faces of Exclusion) η ΜΚΟ αναφέρει ότι περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύριο παιδιά είναι αντιμέτωπα με αυτές τις απειλές, ενώ 153 εκατομμύρια κινδυνεύουν και από τις τρεις.



Αν και η κατάσταση παγκοσμίως έχει βελτιωθεί σε σχέση με πέρυσι, η Save the Children καταγγέλλει ότι η πρόοδος δεν είναι αρκετά γρήγορη.



Η έκθεση, που κατατάσσει 175 χώρες βάσει των απειλών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της διατροφής και της βίας, δημοσιεύθηκε ενόψει της αυριανής Ημέρας των Παιδιών.



Η ΜΚΟ αναφέρει ότι ένα δισεκατομμύριο παιδιά ζουν σε χώρες όπου βρίθει η φτώχεια, περίπου 240 εκατομμύρια σε χώρες όπου μαίνονται συγκρούσεις και 575 εκατομμύρια κορίτσια ζουν σε χώρες όπου οι διακρίσεις βάσει του φύλου είναι κοινές.



«Εξαιτίας του ποια είναι και του πού ζουν, αυτά τα παιδιά κινδυνεύουν να χάσουν την παιδική τους ηλικία και τις προοπτικές τους για το μέλλον», τονίζει η έκθεση.



Σύμφωνα με τα ευρήματα της Save the Children, η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε 95 χώρες από τις 175 που εξετάστηκαν, όμως επιδεινώθηκε σε 40.



Η Σιγκαπούρη και η Σλοβενία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις και ακολουθούν οι σκανδιναβικές χώρες -- Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία. Στον αντίποδα δέκα χώρες της κεντρικής και δυτικής Αφρικής, μεταξύ των οποίων ο Νίγηρας, που βρίσκεται στην 175η θέση.



Η οργάνωση καταγγέλλει ότι «παρά την οικονομική, στρατιωτική και τεχνολογική τους ισχύ» οι ΗΠΑ (36η θέση), η Ρωσία (37η) και η Κίνα (40η) βρίσκονται πίσω από όλες τις χώρες της δυτικής Ευρώπης.



«Το γεγονός ότι χώρες με παρόμοια επίπεδα εισοδημάτων παρουσιάζουν τόσο διαφορετικά αποτελέσματα αποδεικνύει ότι η πολιτική δέσμευση και οι επενδύσεις κάνουν την κρίσιμη διαφορά», εκτίμησε η Χέλε Τόρνινγκ-Σμιντ, γενική διευθύντρια της Save the Children.



Σύμφωνα με την οργάνωση, 20 άνθρωποι εκτοπίζονται κάθε λεπτό εξαιτίας των συγκρούσεων ή των διώξεων. Τον Φεβρουάριο, η Save the Children είχε αναφέρει ότι πλέον ένα στα έξι παιδιά ζουν σε περιοχές συγκρούσεων