Ηξεις αφήξεις από Τραμπ για τη σύνοδο με την Β. Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πραγματοποίησης της συνόδου κουρφής με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, λίγο μετά την ανακοίνωση της ακύρωσής της.



«Θα δούμε τι θα συμβεί. Αυτή τη στιγμή μιλάμε μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, μία ημέρα αφότου ακύρωσε την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη. «Θα μπορούσε να είναι ακόμη και η 12η... Θα θέλαμε να το κάνουμε.»



Νωρίτερα ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δήλωση της Βόρειας Κορέας ότι παραμένει ανοικτή σε συνομιλίες, μετά την ακύρωση της προγραμματισμένης για τις 12 Ιουνίου συνόδου κορυφής μεταξύ των δύο χωρών στην Σιγκαπούρη.



«Πολύ καλά νέα να λαμβάνω τη θερμή και παραγωγική δήλωση από τη Βόρεια Κορέα. Θα δούμε σύντομα πού θα οδηγήσει, ελπίζω σε μακρά και διαρκή ευημερία και ειρήνη. Μόνο ο χρόνος (και το ταλέντο) θα δείξει!» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.









Very good news to receive the warm and productive statement from North Korea. We will soon see where it will lead, hopefully to long and enduring prosperity and peace. Only time (and talent) will tell!