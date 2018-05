Το πρόβλημα με την βρετανική βίζα του Αμπράμοβιτς δεν αφορά το Κρεμλίνο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 16:27 |

Το ζήτημα που έθεσαν οι βρετανικές αρχές στον Ρώσο επιχειρηματία Ρομάν Αμπράμοβιτς να αποκαλύψει την προέλευση των κεφαλαίων του για να του παρατείνουν την βρετανική βίζα , δεν είναι αρμοδιότητα του Κρεμλίνου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ.



«Δεν είναι δικό μας ζήτημα. Προβάλλονται ορισμένες απαιτήσεις και προφανώς στην περίπτωση αυτή ο ερωτώμενος και όχι εμείς, πρέπει να βγάλει τα αναγκαία συμπεράσματα για το αν οι απαιτήσεις αυτές είναι νόμιμες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ



Την Κυριακή, ο ιστότοπος The Bell, επικαλούμενος πηγές από το περιβάλλον του Αμπράμοβιτς, είχε γράψει ότι η Βρετανία δεν παρέτεινε την επιχειρηματική βίζα του Ρώσου επενδυτή. Η εφημερίδα The Guardian επίσης είχε γράψει ότι οι βρετανικές αρχές ενδέχεται να ζητήσουν από τον επιχειρηματία να δικαιολογήσει την προέλευση των κεφαλαίων του για να του παρατείνουν την βίζα.



Στην Νταουνινγκ Στριτ 10 παρατήρησαν ότι, αν και δεν σχολιάζουν ζητήματα ιδιωτικής φύσεως, θα ήταν εντούτοις ‘λογικό’ να υποθέσει κάποιος ότι οι πλούσιοι επιχειρηματίες, που έχουν υποβάλει αίτηση για παράταση της βίζας τους, ενδέχεται να μην την πάρουν, έγραφε η εφημερίδα. «Στην παρούσα φάση μελετάμε εκ νέου πώς λειτουργεί το σύστημα και προβαίνουμε σε περαιτέρω ελέγχους των επενδυτών, που έχουν φθάσει στο βασίλειο με όρους που υπήρχαν προ της μεταρρύθμισης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της βρετανίδας πρωθυπουργού.



Οι αλλαγές που έχουν γίνει στην νομοθεσία από το 2015, σημαίνουν ότι η αίτηση που έχει υποβάλει ο Αμπράμοβιτς για την παράταση της βίζας του θα αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη αυστηρότητα. Υπάρχει το ενδεχόμενο η αίτησή του να απορριφθεί , εάν οι βρετανικές αρχές αποφανθούν ότι ο αιτών δεν ελέγχει ο ίδιος τα κεφάλαια που διαθέτει, ότι αυτά έχουν αποκτηθεί με παράνομο τρόπο ή ότι η βίζα που του δόθηκε δεν εξυπηρετεί το κοινωνικό όφελος, επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα.



Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς βρίσκεται στην 13η θέση των πιο πλούσιων ανθρώπων της Βρετανίας σύμφωνα με την εφημερίδα The Sunday Times, η οποία εκτιμά ότι η περιουσία του ανέρχεται στα 12,64 δισεκατομμύρια δολάρια.