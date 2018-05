Μάντσεστερ: Τελετή μνήμης για τα θύματα της επίθεσης στη συναυλία της Γκράντε

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 11:49 |

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι θα συμμετάσχει την Τρίτη μαζί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ σε επιμνημόσυνη δέηση στο Μάντσεστερ για τα 22 θύματα της επίθεσης αυτοκτονίας σε συναυλία της ποπ πριν από ένα χρόνο, την πιο φονική τρομοκρατική ενέργεια στη χώρα τα τελευταία 12 χρόνια.



Ο Σαλμάν Αμπέντι, ένας 22χρονος Βρετανός με καταγωγή τη Λιβύη ανατίναξε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος στο τέλος μιας συναυλίας της αμερικανίδας τραγουδίστριας Αριάνα Γκράντε στο Manchester Arena της βόρειας Αγγλίας.



Ανάμεσα στα θύματα είναι επτά παιδιά, το μικρότερο μόλις οκτώ ετών, ενώ περισσότεροι από 500 άνθρωποι τραυματίστηκαν.



Μια τελετή μνήμης διάρκειας μιας ώρας πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στον Καθεδρικό Ναό του Μάντσεστερ, ενώ στη 1330GMT θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Στη συνέχεια ο πρίγκιπας Γουίλιαμ θα συναντηθεί με κάποιες από τις οικογένειες των θυμάτων.



«Η στοχοποίηση νέων και αθώων ανθρώπων που απολάμβαναν ανέμελα την βραδιά τους στο Manchester Arena στις 22 Μαϊου του 2017 ήταν μια ενέργεια νοσηρής δειλίας», έγραψε σε άρθρο της στην εφημερίδα Manchester Evening News η πρωθυπουργός.



«Ηταν σχεδιασμένη ώστε να πλήξει την καρδιά των αξιών μας και τον τρόπο ζωής μας, σε μια από τις πιο ζωντανές πόλεις μας, με στόχο να κάμψει την αποφασιστικότητά μας και να μας διχάσει. Απέτυχε».



Σε άλλες εκδηλώσεις τραγουδιστές από τοπικές χορωδίες, ανάμεσά τους και η Χορωδία των Επιζώντων του Μάντσεστερ, στην οποία συμμετέχουν επιζώντες της επίθεσης, θα ενώσουν τις φωνές τους και θα ερμηνεύσουν το τραγούδι "Manchester Together - With One Voice".



«Σας σκέφτομαι καθημερινά όλους εσάς. Σας αγαπώ με όλη μου την καρδιά και σας στέλνω όλο το φως και την θέρμη που έχω να δώσω αυτή τη δύσκολη ημέρα», έγραψε η Γκράντε στο Twitter.



Η Βρετανία επιδιώκει την απέλαση από τη Λιβύη του αδελφού του Αμπέντι, Χασέμ, σε σχέση με την επίθεση παρότι οι αρχές δεν θεωρούν ότι η επίθεση οργανώθηκε από ένα ευρύτερο δίκτυο.



Η επίθεση στο Μάντσεστερ ήταν η πιο φονική από πέντε επιθέσεις που σημειώθηκαν στη χώρα τον περασμένο χρόνο για τις οποίες ευθύνονται ένοπλοι και στις οποίες σκοτώθηκαν συνολικά 36 άνθρωποι.