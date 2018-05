Εντός των επόμενων ημερών εξιτήριο για τη Μελάνια Τραμπ

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ «πηγαίνει πολύ καλά» και θα βγει από το νοσοκομείο «σε 2 ή 3 ημέρες», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μία ημέρα μετά τη χειρουργική επέμβαση της συζύγου του.



Η Μελάνια Τραμπ υποβλήθηκε σε επέμβαση για ένα «ήπιο» πρόβλημα στα νεφρά. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed στη Βηθεσδά (Μέριλαντ), στα περίχωρα της Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, που ανέφερε αρχικά πως θα παραμείνει υπό νοσηλεία ολόκληρη την εβδομάδα.



«Η σπουδαία Πρώτη Κυρία πάει πολύ καλά. Θα πάρει εξιτήριο σε 2 ή 3 ημέρες. Σας ευχαριστώ για την τόσο μεγάλη αγάπη και στήριξη!» ήταν το tweet του Ντόναλντ Τραμπ.







Our great First Lady is doing really well. Will be leaving hospital in 2 or 3 days. Thank you for so much love and support!