Και βόμβα κατά Τραμπ: «Ο δικηγόρος του πήρε $500.000 από ρώσο ολιγάρχη»

Νέα τροπή παίρνει η αντιπαράθεση της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο δικηγόρος της Μάικλ Αβενάτι αποκαλύπτει ότι ο δικηγόρος του αμερικανού προέδρου Μάικλ Κόεν πήρε, μετά τις εκλογές του 2016, περίπου 500.00 δολάρια από ρώσο ολιγάρχη που συνδέεται με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. To CNN μεταδίδει ότι τον ρώσο ολιγάρχη ανέκρινε η ομάδα του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ που ερευνά τη φερόμενη ανάμειξη της Ρωσίας στις αμερικάνικες προεδρικές εκλογές του 2016.



Ο δικηγόρος της Ντάνιελς ανάρτησε στο Twitter το εξής μήνυμα: «Υστερα από σημαντική έρευνα, ανακαλύψαμε ότι ο δικηγόρος του Τραμπ, κ. Κόεν, έλαβε περίπου 500.000 δολάρια μετά τις αμερικάνικες εκλογές από εταιρεία που ελέγχει ρώσος ολιγάρχης με στενούς δεσμούς με τον κ. Πούτιν. Αυτά τα χρήματα ίσως αποζημιώνουν την πληρωμή των 130.000 δολαρίων».





After significant investigation, we have discovered that Mr. Trump’s atty Mr. Cohen received approximately $500,000 in the mos. after the election from a company controlled by a Russian Oligarc with close ties to Mr. Putin. These monies may have reimbursed the $130k payment.