Ο ειδικός εισαγγελέας απειλεί με κλήτευση τον Τραμπ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 04:13 |

Ο ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μιούλερ, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με δικηγόρους του Ντόναλντ Τραμπ στις 5 Μαρτίου, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να κλητεύσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να καταθέσει ενώπιον σώματος ενόρκων, εάν αρνηθεί να συνομιλήσει με τον ίδιο και την ομάδα του εντός των ορίων της έρευνας για τη φερόμενη προσπάθεια της Ρωσίας να επηρεάσει την έκβαση των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2016, έγραψε την Τρίτη η εφημερίδα The Washington Post.



Επικαλούμενη τέσσερα πρόσωπα ενήμερα για το τι συζητήθηκε στη συνάντηση, η Ποστ έγραψε ότι ο Μιούλερ αναφέρθηκε στην πιθανότητα κλήτευσης του αμερικανού προέδρου όταν οι δικηγόροι του Τραμπ πρόβαλαν το επιχείρημα ότι ο αρχηγός του κράτους δεν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στα μέλη της ομάδας του ομοσπονδιακού εισαγγελέα που διενεργεί την έρευνα για τη φερόμενη ρωσική ανάμειξη στα αμερικανικά πολιτικά πράγματα.



Νωρίτερα την Τρίτη, ο πρόεδρος Τραμπ εξεμάνη για το γεγονός ότι διέρρευσαν στον Τύπο οι δεκάδες ερωτήσεις που φέρεται να σκοπεύει να του υποβάλει η ομάδα του Ρόμπερτ Μιούλερ στο πλαίσιο της έρευνας.



Η διαρροή των ερωτήσεων



«Τόσο αισχρό το ότι οι ερωτήσεις για το Ρωσικό Κυνήγι Μαγισσών "διέρρευσαν" στα μέσα ενημέρωσης. Καμιά ερώτηση για τη Σύμπραξη! Θα έμοιαζε πολύ δύσκολη η παρακώλυση της δικαιοσύνης για ένα έγκλημα που δεν έγινε ποτέ!», έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στο Twitter.



Μέλη της ομάδας του Μιούλερ ενημέρωσαν δικηγόρους του Τραμπ για τα δεκάδες ερωτήματα που σκοπεύουν να θέσουν στον πρόεδρο και οι δικηγόροι κατάρτισαν κατάλογο με τουλάχιστον 48 από αυτά, ο οποίος αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα από την εφημερίδα The New York Times.



Η εφημερίδα διαβεβαίωσε ότι το έγγραφο αυτό δεν περιήλθε στην κατοχή της από μέλος της ομάδας των δικηγόρων του ρεπουμπλικάνου ενοίκου του Λευκού Οίκου.



Τα περισσότερα από τα ερωτήματα αφορούν στην πιθανή παρακώλυση της δικαιοσύνης από μέρους του προέδρου.



Άλλα, παρότι δεν αναφέρουν ρητώς τη λέξη «σύμπραξη», αφορούν στο τι γνώριζε ο Τραμπ για τη δράση ρώσων χάκερ, τη χρήση ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης από τη Ρωσία και άλλες ενέργειες της Μόσχας «με στόχο» να επηρεαστεί η αμερικανική προεκλογική εκστρατεία.