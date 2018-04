Ο Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση Κιμ να διακόψει τις δοκιμές

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την ανακοίνωση του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ότι η χώρα του αναστέλλει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων και κλείνει το σημαντικότερο πεδίο δοκιμών της.



«Η Βόρεια Κορέα συμφώνησε ν’ αναστείλει όλες τις πυρηνικές δοκιμές και να κλείσει το κυριότερο πεδίο δοκιμών. Αυτή είναι πολύ καλή είδηση για τη Βόρεια Κορέα και τον κόσμο - μεγάλη πρόοδος! Ανυπομονώ για τη συνάντηση κορυφής μαζί του» έγραψε στο Τwitter ο Ντόναλντ Τραμπ.





North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.