Επιβεβαιώνει την συνάντηση Πομπέο - Κιμ Γιονγκ Ουν ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Twitter ότι ο διευθυντής της CIA Μάικ Πομπέο, τον οποίο προσπαθεί να διορίσει υπουργό Εξωτερικών, συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ-Ουν.



«Ο Μάικ Πομπέο συναντήθηκε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνάντηση διεξήχθη πολύ ομαλά και δημιουργήθηκε καλή σχέση. Τώρα επεξεργαζόμαστε τις λεπτομέρειες της συνόδου. Η αποπυρηνικοποίηση θα είναι σπουδαία για τον κόσμο και για τη Βόρεια Κορέα!», έγραψε ο Τραμπ.







Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!