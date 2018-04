Στο στόχαστρο ερευνών πτήσεις πολυτελείας υπουργού του Τραμπ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 11:02 |

Η έρευνα του επιθεωρητή εντόπισε επίσης, ότι το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ αποζημίωσε τον Λευκό Οίκο με το ποσό των 52.000 δολαρίων για δύο πτήσεις, για τις οποίες ο Ζίνκε δεν χρησιμοποίησε τα επίσημα αεροσκάφη (Air Force One και Air Force Two).

Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου του αμερικανικού υπουργείου των Εσωτερικών δήλωσε ότι οι ναυλωμένες πτήσεις που πραγματοποίησε ο υπουργός Ράιαν Ζίνκε, δεν παραβίασαν κάποια νομοθεσία, ενώ το υπουργείο θα μπορούσε να είχε γλιτώσει κάποιο οικονομικό κόστος σύμφωνα με τα στοιχεία προσωρινής αναφοράς που είδε το φως της δημοσιότητας, μεταδίδει το ABC News.



Ο γενικός επιθεωρητής του αναφερόμενου υπουργείου εντόπισε την πραγματοποίηση τριών πτήσεων με ιδιωτικά ή στρατιωτικά αεροσκάφη που χρησιμοποίησε ο Ζίνκε. Σε γενικές γραμμές, ο υπουργός ακολούθησε τους κανόνες και την πρακτική που προβλέπεται, ενώ οι κινήσεις του είχαν από πριν εγκριθεί από τους αρμόδιους για τους κανόνες δεοντολογίας.



Ωστόσο, η αναφορά σημείωσε ότι το οικονομικό κόστος μιας εκ των πτήσεων από το Λας Βέγκας προς την Μοντάνα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Το οικονομικό κόστος της πτήσης αυτής, ξεπέρασε τα 12.000 δολάρια.



Σε επιστολή του προς τον υφυπουργό Ντέιβιντ Μπέρχαρντ τον προηγούμενο μήνα, το γραφείο του γενικού επιθεωρητή του ίδιου υπουργείου σημείωνε: “ερωτηματικά μας προκαλεί το οικονομικό κόστος των 12.375 δολαρίων που κόστισε η ναυλωμένη πτήση, για μία 12λεπτη ομιλία που δεν είχε σχέση με το υπουργείο των Εσωτερικών.”



Στο σημείο αυτό, ο υφυπουργός εξέφρασε την ανησυχία του για την “επιπόλαιη” παρατήρηση του γραφείου, καθώς η αρχική αίτηση για την διεξαγωγή της πτήσης περιείχε όλες τις σχετικές πληροφορίες, παρά το γεγονός ότι το υπουργείο των Εσωτερικών προχώρησε σε κάποιες αλλαγές στην διαδικασία έγκρισης.



Η έρευνα του επιθεωρητή εντόπισε επίσης, ότι το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ αποζημίωσε τον Λευκό Οίκο με το ποσό των 52.000 δολαρίων για δύο πτήσεις, για τις οποίες ο Ζίνκε δεν χρησιμοποίησε τα επίσημα αεροσκάφη (Air Force One και Air Force Two). Από την έρευνα εντοπίστηκε ότι ο υπουργός είχε προσκληθεί να ταξιδέψει με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ το υπουργείο ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε να πληρώσει το οικονομικό κόστος των πτήσεων, παρά το γεγονός ότι η πρόσκληση που είχε ο Ζίνκε για την συμμετοχή του σε εκδήλωση ανακλήθηκε.



Παράλληλα, το υπουργείο διέθεσε πρόσθετο ποσό 100.000 δολαρίων για άλλες τέσσερις πτήσεις με το αεροσκάφος Air Force One, που τελικά χρησιμοποίησε ο Ζίνκε.



Η προτίμηση του υπουργού στην χρήση ναυλωμένων, αλλά και στρατιωτικών αεροσκαφών επιβεβαιώθηκε αρχικά από τις ερωτήσεις που έγιναν σχετικά με τις ταξιδιωτικές δαπάνες αρκετών μελών της αμερικανικής κυβέρνησης το 2017, ότι ο πρόεδρος Τραμπ απέλυσε τον πρώην υπουργό Υγείας, Τομ Πράις. Για τον Πράις είχε γίνει γνωστό ότι είχε ξοδέψει ποσό μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων για τα ταξίδια του. Μεταξύ αυτών και η ενοικίαση ιδιωτικών αεροσκαφών. Από τότε, οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους σχετικά με τις δαπάνες ταξιδιών των Αμερικανών υπουργών.



Μερικά στελέχη της κυβέρνησης απαλλάχθηκαν από την διάπραξη οποιασδήποτε ενέργειας, μετά τους ελέγχους. Μεταξύ αυτών, ο υπουργός των Οικονομικών Στιβ Μνούτσιν, οι πτήσεις του οποίου είχαν οικονομικό κόστος μεγαλύτερο των 800.000 δολαρίων. Μία έρευνα που έγινε για τις πτήσεις αυτές, δεν εντόπισε παραβίαση της νομοθεσίας από τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ.



Μία αναφορά του εσωτερικού επιθεωρητή στο υπουργείο για τις Υποθέσεις των Βετεράνων, βρήκε ότι ο πρώην υπουργός Ντέιβιντ Σάλκιν είχε ξοδέψει ποσό μεγαλύτερο των 120.000 δολαρίων για ένα ταξίδι στην Ευρώπη, κατά το το μεγαλύτερο μέρος του οποίου, ο ίδιος, επισκέφτηκε αξιοθέατα με την σύζυγό του.

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τις δαπάνες ταξιδιών του διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος Σκοτ Προύιτ, αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι.

Από την πλευρά του, ο επιθεωρητής του υπουργείου των Εσωτερικών εξετάζει κι άλλα ζητήματα σχετικά με τις μετακινήσεις και τα ταξίδια του υπουργού. Μεταξύ αυτών και η χρήση οχημάτων του υπουργείου.

Ο Ζίνκε υπεραμύνεται της χρήσης ναυλωμένων αεροσκαφών από τον ίδιο, τονίζοντας ότι είχαν εγκριθεί από τους αξιωματούχους που χειρίζονται ζητήματα δεοντολογίας. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε άλλη ταξιδιωτική επιλογή για τον ίδιο, ώστε να επισκεφτεί περιοχές όπως, η Βόρεια Αλάσκα. Στο ταξίδι αυτό, στον Αρκτικό Κύκλο ήταν μαζί με τον υπουργό και η Γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων Λίζα Μαρκόβσκι, η οποία σε πρόσφατη ακρόαση δήλωσε ότι δεν υπήρχε άλλο μέσο για την επίσκεψή τους στην περιοχή.

Εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου των Εσωτερικών δήλωσε ότι τα ταξίδια που πραγματοποίησε ο Ζίνκε είχαν την έγκριση των αξιωματούχων καριέρας του υπουργείου, πριν από την πραγματοποίησή τους και για το λόγο αυτό, η αναφορά που δημοσιοποιήθηκε συμπεραίνει ότι για τις πτήσεις ακολουθήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες. “Η αναφορά αυτή, διαπιστώνει αυτό που ήταν γνωστό: η χρήση ναυλωμένων αεροσκαφών ‘ήταν σύμφωνη με τους νόμους, τους κανόνες και τις διαδικασίες. Οι χρήσεις και οι σκοποί για τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι πτήσεις είναι σε αντιστοιχία με την λειτουργία του υπουργείου των Εσωτερικών’” ανέφερε χαρακτηριστικά η δήλωση.