«Ηξεις αφήξεις» από Τραμπ για την επίθεση στη Συρία

Μια μόλις μέρα έπειτα από το απειλητικό του μήνυμα προς τη Ρωσία μέσω Twittter, ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με νέο αινιγματικό τιτίβισμα, αφήνει ανοιχτό το πότε θα πραγματοποιηθεί επίθεση στη Συρία.



Συγκεκρικριμένα ο αμερικανός πρόεδρος έγραψε πως «Ποτέ δεν είπα πότε θα γίνει επίθεση στη Συρία» για να προσθέσει πως αυτό μπορεί να συμβεί « σύντομα ή και καθόλου σύντομα».



Επιπλέον ο Τραμπ ζητά ένα «ευχαριστώ» που απάλλαξε την περιοχή από τον ISIS, γράφοντας χαρακτηριστικά «Που είναι το ευχαριστούμε Αμερική».





Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”