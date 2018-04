Παγκόσμια αγωνία για τη Συρία: Οι πιθανοί στόχοι, η παράταξη δυνάμεων, ο ρόλος Ερντογάν

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 08:13 |

Δραματικές είναι οι ώρες στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες και να αφορούν άμεσα και την Ελλάδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ο Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκονται με το δάκτυλο στη σκανδάλη με τον πρώτο να ανακοινώνει πόλεμο μέσω twitter και τους Ρώσους να απαντούν ότι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις των Αμερικανών με πυραύλους.

Το ερώτημα που τίθεται είναι πότε θα ξεκινήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Συρία, και ποια έκταση θα λάβουν και πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν. Το σκηνικό πολέμου που έχει στηθεί, από τη μια δεν βολεύει σε καμιά περίπτωση την Ελλάδα καθώς ο τουρισμός της μπορεί να δεχθεί ισχυρό πλήγμα. Ενώ είναι απρόβλεπτος ο παράγοντας «Τουρκία» και ο ρόλος που θα έχει σε μια πολεμική σύρραξη ευρείας μορφής στη Συρία.

Από την άλλη, το γεγονός ότι είναι παραταγμένες δυνάμεις στη Μεσόγειο, αμερικανικές και ρωσικές, ενδεχομένως να λειτουργούν αποτρεπτικά σε μια πιθανή προβοκάτσια που θα ήθελε να κάνει η Αγκυρα στο Αιγαίο.

Πάντως, ο Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή τις εξελίξεις στη Συρία αναβαθμίζει το ρόλο του καθώς η Τουρκία διατηρεί στρατεύματα στην περιοχή κι έχει αποφασίσει να πάει με τη ρωσική πλευρά.

Αυτό δεν εμπόδισε πάντως, τον Ντ. Τραμπ να συζητήσει με τον «σουλτάνο» τις εξελίξεις χθες το βράδυ και συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή, όπως γνωστοποίησε ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ συνομίλησε σήμερα (σ.σ. την Τετάρτη) με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την τρέχουσα κρίση στη Συρία. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή σχετικά με την κρίση αυτή», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η αμερικανική προεδρία, χωρίς να υπεισέρχεται σε περισσότερες λεπτομέρειες.



Οι στόχοι στη Συρία

Ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις πολεμικές εξελίξεις στην περιοχή της Συρίας, περιμένοντας αμερικανικό χτύπημα και ανταπάντηση από τη Ρωσία. Πιθανοί στόχοι στη Συρία για τα αμερικανικά αεροσκάφη και τους πυραύλους Τόμαχοκ είναι εργοστάσια, χώροι φύλαξης όπλων, άλλες υποδομές του καθεστώτος Ασαντ, βάσεις με αεροπλάνα. Ακόμη και το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ντιμάιρ, βορειοανατολικά της Δαμασκού, από όπου σηκώθηκαν τα αεροσκάφη που έκαναν την επίθεση του περασμένου Σαββάτου, όπως δήλωσε στο AFP η Τζένιφερ Καφαρέλα, αναλύτρια του Institute for the Study of War, στην Ουάσινγκτον.Η Μόσχα έχει δύο αεροπορικές βάσεις στις ακτές της Συρίας, σε Ταρτούς και Χμέιμιμ, που προστατεύονται από πυραυλικά συστήματα S-300 και S-400.Η παράταξη των αμερικανικών δυνάμεων δείχνει πάντως ετοιμότητα για χτύπημα.Το USS Donald Cook, ένα καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων, είναι σε απόσταση βολής από τη Συρία, όπως και μια γαλλική φρεγάτα, που επίσης διαθέτει πυραύλους. Αυτά τα δύο πλοία, πιθανότατα με την υποστήριξη ενός αμερικανικού υποβρυχίου, είναι πιθανό να παίξουν ρόλο σε μια επίθεση.Οι ΗΠΑ διαθέτουν επίσης Β-2 βομβαρδιστικά. Αυτά τα αεροσκάφη stealth είχαν χρησιμοποιηθεί το 2017 εναντίον του Ισλαμικού Κράτος στη Λιβύη, πετώντας από τις ΗΠΑ σε πτήση 34 ωρών.Και δεν πρέπει να ξεχνάμε τις βάσεις στη Σούδα αλλά και τα drones που βρίσκονται στη Λάρισα και παρέμειναν εκεί έπειτα από μια στρατιωτική άσκηση.