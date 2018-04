Αίγυπτος: Σύλληψη δημοσιογράφου για αναδημοσίευση άρθρου των New York Times

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 08:49 |

Η έφοδος έγινε δύο ημέρες αφότου το Ανώτατο Συμβούλιο Ελέγχου των Μέσων Ενημέρωσης επέβαλε στον ιστότοπο Μεσρ αλ Αραμπία πρόστιμο ύψους 50.000 αιγυπτιακών λιρών (2.313 ευρώ) διότι αναδημοσίευσε άρθρο της εφημερίδας The New York Times το οποίο αναφερόταν σε παρατυπίες που καταγγέλθηκαν κατά τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών, την περασμένη εβδομάδα.

Άνδρες της αιγυπτιακής αστυνομίας έκαναν έφοδο στα γραφεία ειδησεογραφικού ιστότοπου αργά το βράδυ της Τρίτης και συνέλαβαν τον αρχισυντάκτη του, δήλωσαν τρεις από τους δημοσιογράφους που εργάζονται σε αυτόν, ανάμεσά τους ο διευθυντής του.



Οι δύο δημοσιογράφοι ανέφεραν πως οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον Μεσρ αλ Αραμπία τους είπαν πως η αστυνομία τους ενημέρωσε πως έκανε την έφοδο επειδή ο ιστότοπος δεν είχε άδεια λειτουργίας. Οι δημοσιογράφοι από την πλευρά τους θεωρούν πως η έφοδος έγινε εξαιτίας της αναδημοσίευσης του άρθρου των New York Times.



Ανακοίνωση του Συμβουλίου, κατόπιν προσφυγής της εθνικής εκλογικής επιτροπής, κατηγόρησε την Κυριακή τον ιστότοπο για διασπορά ψευδών ειδήσεων.



«Ο ιστότοπος όφειλε να ελέγξει την ακρίβεια των ειδήσεων ή να τις σχολιάσει», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου που αναφερόταν στο δημοσίευμα των Τάιμς.

Η νεοϋορκέζικη εφημερίδα έγραψε ότι προσφέρθηκαν πληρωμές και άλλα κίνητρα ή έγιναν απειλές σε αιγύπτιους πολίτες για να πάνε να ψηφίσουν.



Ο Άντελ Σάμπρι, ο αρχισυντάκτης του ιστότοπου, συνελήφθη και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα Ντόκι, σε προάστιο του Καΐρου, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο Μοχάμεντ Μουνίρ, ο διευθυντής του Μεσρ αλ Αραμπία.



Πηγή προσκείμενη στις αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας είπε ότι ο Σάμπρι θα κρατηθεί ως την προσαγωγή του ενώπιον εισαγγελέα. Ο Σάμπρι κατηγορείται πως διηύθυνε έναν ειδησεογραφικό ιστότοπο χωρίς την άδεια των αρχών, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το γραφείο του ιστότοπου έκλεισε και «σφραγίστηκε με κόκκινο βουλοκέρι», ανέφεραν οι δημοσιογράφοι του.



Ο Μεσρ αλ Αραμπία είναι ένας από τους περίπου 500 ιστότοπους στους οποίους αποκλείστηκε η πρόσβαση μέσα στους τελευταίους μήνες στην Αίγυπτο, αν και κάποιοι συνεχίζουν να είναι προσπελάσιμοι μέσω virtual networks. Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθεροτυπίας καταγγέλλουν ότι οι αιγυπτιακές αρχές έχουν αποδυθεί σε μια εκστρατεία καταστολής της ελεύθερης έκφρασης.



Οι αρχές αντιτείνουν ότι τα μέτρα που λαμβάνουν για την πρόληψη της διασποράς ψευδών ειδήσεων είναι απαραίτητα για λόγους εθνικής ασφάλειας.



Ο Άμπντελ Φάταχ ελ Σίσι κέρδισε νέα, δεύτερη θητεία στην προεδρία συγκεντρώνοντας το 97% των ψήφων, με τη συμμετοχή να φθάνει το 41%, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.