Νεκρή η ένοπλη που άνοιξε πυρ στα γραφεία του YouTube

Χαοτική κατάσταση επικράτησε για αρκετή ώρα την Τρίτη στα κεντρικά γραφεία του ιστότοπου YouTube στην Καλιφόρνια, όπου γυναίκα άνοιξε πυρ, προκαλώντας πανικόβλητη έξοδο των εργαζομένων και τη μαζική κινητοποίηση της αστυνομίας, πριν η ύποπτη βρεθεί νεκρή, με τις Αρχές να διευκρινίζουν πως πιθανότατα αυτοκτόνησε.



«Εχουμε τέσσερα θύματα. Διακομίστηκαν όλα σε νοσοκομείο, με τραύματα που προκλήθηκαν από πυροβόλο όπλο. Εχουμε άτομο που απεβίωσε από τραύματα τα οποία προκάλεσε το ίδιο στον εαυτό του. Και, αυτή την στιγμή, θεωρούμε πως πρόκειται για το άτομο που άνοιξε πυρ», είπε ο Εντ Μπαρμπερίνι, επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη Σαν Μπρούνο, όπου εκτυλίχθηκαν τα τραγικά γεγονότα.



Το πτώμα της ένοπλης σκεπασμένο με κίτρινο μουσαμά



Σύμφωνα με μαρτυρία που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, η γυναίκα εισέβαλε την ώρα του μεσημεριανού γεύματος κι άρχισε να πυροβολεί. Φαινόταν να έχει στόχο «συγκεκριμένο άνθρωπο».



Ελάχιστες από τις επιθέσεις με χρήση όπλων στις ΗΠΑ διαπράττονται από γυναίκες.



Η αστυνομία ενημερώθηκε με κλήσεις που έγιναν στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911 στις 12:46 τοπική ώρα (22:46 ώρα Ελλάδας).





Ο ένας από τους τρεις τραυματίες, άνδρας 36 ετών, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.



Επικράτησε πανικός



Υπάλληλοι του YouTube αφηγήθηκαν ότι επικράτησε πανικός, καθώς σχεδόν οι πάντες άρχισαν να τρέχουν προς τις εξόδους των κεντρικών γραφείων της εταιρείας, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Υπάλληλος είπε ότι είδε αίματα στο δάπεδο.



Η αστυνομία δεν έχει δώσει επίσημα περισσότερες λεπτομέρειες για την ύποπτη, ούτε έχει προβεί σε οποιαδήποτε υπόθεση για τα κίνητρά της.







Πέραν του 36χρονου που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, τα άλλα δύο θύματα είναι γυναίκες, 32χρονη σε σοβαρή κατάσταση και 27χρονη που δεν διατρέχει κίνδυνο. Οι Αρχές δεν έχουν δώσει τα στοιχεία των θυμάτων στη δημοσιότητα.



Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα που εικονίζουν υπαλλήλους του YouTube καθώς βγαίνουν από το κτίριο με τα χέρια υψωμένα. Η Google ανέφερε ότι συντονίζει τις ενέργειές της με τις Αρχές.



Ενημερώθηκε ο Τραμπ



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω Twitter ότι ενημερώθηκε για το συμβάν.





Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.