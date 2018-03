Χάκαραν την Under Armour: Εκλεψαν δεδομένα 150 εκατ. χρηστών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 12:48 |

Η αμερικανική εταιρεία αθλητικών ειδών Under Armour ανακοίνωσε ότι μία από τις θυγατρικές της, η MyFitnessPal , έπεσε θύμα κυβερνοπειρατείας με αποτέλεσμα την κλοπή δεδομένων 150 εκατομμυρίων χρηστών.

«Η Under Armour ειδοποιεί τους χρήστες της MyFitnessPal, την εφαρμογή της εταιρείας που ειδικεύεται στον τομέα της διατροφής, για ένα πρόβλημα ασφαλείας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.



Η κλοπή των δεδομένων έγινε στο τέλος του Φεβρουαρίου, αλλά έπεσε στην αντίληψη της MyFitnessPal στις 25 Μαρτίου.Τα κλεμμένα δεδομένα περιλαμβάνουν ονόματα χρηστών, τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις και κώδικες προστασίας και password.



Οι κυβερνοπειρατές δεν είχαν πρόσβαση σε νούμερα κοινωνικής ασφάλισης ή στοιχεία διπλωμάτων οδήγησης , ενώ τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών γλίτωσαν επίσης διότι εντάσσονται σε χωριστό «φάκελο».



Η Under Armour προσέλαβε εταιρεία κυβερνοασφάλειας για τη διεξαγωγή έρευνας, συνεργάζεται ήδη με τις αρχές και ζητεί από τις χρήστες να αλλάξουν το συντομότερο δυνατόν τα password των λογαριασμών τους.

Η μετοχή της εταιρείας υποχωρούσε κατά 3,14% στα 13,90 δολάρια κατά το κλείσιμο τηςWall Street.