Εκστρατεία παραμονής στην ΕΕ αρχίζουν τώρα στη Βρετανία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 18:36 |

Η οργάνωση υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Best for Britain ξεκίνησε την Τετάρτη μια εκστρατεία αφισοκόλλησης σε ολόκληρη τη χώρα σε μια απόπειρα να διεξαχθεί δεύτερο δημοψήφισμα για το Brexit, έναν χρόνο πριν από την αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ.



Η εκστρατεία προβλέπει αφισοκολλήσεις στους δρόμους αλλά επίσης δημοσιεύσεις κειμένων σε εφημερίδες και στο Διαδίκτυο, στοχεύοντας τόσο στους υπέρμαχους της αποχώρησης από το ευρωπαϊκό μπλοκ όσο και στους αντιπάλους του Brexit.



Αφίσες επικολλήθηκαν αυτήν την εβδομάδα στο Λονδίνο (στην πλατεία Λέισεστερ, το Ουέστφιλντ Στράτφορντ και το Κάναρι Ουάρφ) αλλά και στο Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ. «Πότε θα μάθουμε για τί ακριβώς ψηφίσαμε; Αξίζει σε όλους μας να πούμε την τελευταία λέξη αναφορικά με τη συμφωνία για το Brexit» αναγράφεται μεταξύ άλλων κι ενώ η έξοδος της Βρετανίας από την ΕΕ προβλέπεται για την 29η Μαρτίου 2019.

Επιπλέον, οι προασπιστές της παραμονής στην ΕΕ αγόρασαν διαφημιστικό χώρο σε εφημερίδες όπως τη The Evening Standard και τη The Guardian.



«Η εκστρατεία στοχεύει στο να εμπλέξει το κοινό σε αυτήν διεκδικώντας τη διεξαγωγή ενός νέου δημοψηφίσματος για το Brexit» επισήμανε η οργάνωση Best for Britain σε ένα δελτίο τύπου.



Οι ψηφοφόροι είναι «βαθιά και ολοένα και περισσότερο εκνευρισμένοι καθώς δεν γνωρίζουν τι σηματοδοτεί το Brexit» εξήγησε ο Μαρκ Μάλοχ Μπράουν, ο πρόεδρος της οργάνωσης την οποία έχει στηρίξει μεταξύ άλλων και ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος μέσω δωρεάς ύψους 400.000 λιρών.