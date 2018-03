Φιλιππίνες: Τέσσερις νεκροί από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, ενώ άλλοι είχαν εγκλωβιστεί στον πέμπτο όροφο ενός ξενοδοχείου στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, Μανίλα, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά, δήλωσε αξιωματούχος των σωστικών συνεργείων.



Περίπου 20 άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο Manila Pavilion Hotel, διευκρίνισε μιλώντας στον ραδιοσταθμό dZMM ο Τζόνι Γιου, διευθυντής του γραφείου Αντιμετώπισης Καταστροφών των Φιλιππίνων.



"Έχουμε πληροφορίες από το Γραφείο της Πυροσβεστικής ότι υπάρχουν στον 5ο όροφο 19 ως 20 άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί, αλλά είναι ζωντανοί", σημείωσε ο Γιου.



Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς. Το ξενοδοχείο ανήκει στην Waterfront Philippines Inc.

At least 4 dead, 14 injured as ongoing fire sweeps through the casino of Manila Pavilion Hotel in the Philippines https://t.co/uQuLZgzgfq pic.twitter.com/7gmF9vN0nW