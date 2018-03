ΗΠΑ: Αποχή μαθητών στη μνήμη των θυμάτων του μακελειού στη Φλόριντα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 13:03 |

Αποχή από τα μαθήματα τους πραγματοποιούν την Τετάρτη οι μαθητές στις ΗΠΑ, για τον ένα μήνα μετά το μακελειό σε σχολείο της Φλόριντα όπου ένας 19χρονος σκότωσε 17 ανθρώπους, με την ελπίδα να πιέσουν τους πολιτικούς να αναλάβουν δράση για τον περιορισμό της οπλοκατοχής.



Η εθνική αποχή από τα μαθήματα υπό το σύνθημα #ΑΡΚΕΤΑ (#ENOUGH) είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 10 το πρωί και θα διαρκέσει 17 λεπτά, όσα και τα θύματα του μακελειού στο λύκειο Μάρτζορι Στόουνμαν Ντάγκλας του Πάρκλαντ της Φλόριντα.



Η αποχή από τα μαθήματα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται μετά την επίθεση της 14ης Φεβρουαρίου. Με επικεφαλής επιζώντες μαθητές, ακτιβιστές ασκούν πιέσεις σε τοπικούς και ομοσπονδιακούς βουλευτές για τον περιορισμό της οπλοκατοχής, ενώ συναντήθηκαν ακόμη και με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.



«Είναι πραγματικά φοβερό πόση ενημέρωση καταφέραμε να παρέχουμε για το ζήτημα αυτό και πόσοι πολλοί άνθρωποι θέλουν να συμμετάσχουν», δήλωσε η Άσλεϊ Σούλμαν, μαθήτρια του Στόουνμαν Ντάγκλας.



Μαθητές από περισσότερα από 2.800 σχολεία θα συμμετάσχουν στη σημερινή κινητοποίηση, πολλοί με τη στήριξη των σχολείων τους, σύμφωνα με τους οργανωτές της, οι οποίοι επίσης συντόνισαν τις Πορείες των Γυναικών πριν δύο χρόνια.



Επίσης ο όμιλος τηλεοπτικών δικτύων American Civil Liberties Union and Viacom Inc ανακοίνωσε ότι και τα επτά κανάλια του, μεταξύ των οποίων και το MTV, θα σταματήσουν να μεταδίδουν πρόγραμμα για 17 λεπτά στις 10 το πρωί σε όλες τις χρονικές ζώνες των ΗΠΑ.



Ο Ρόμπερτ Ράνσι επικεφαλής της υπηρεσίας αρμόδιας για τα σχολεία στην κομητεία Μπρόουαρντ, στην οποία περιλαμβάνεται και το Στόουνμαν Ντάγκλας, δήλωσε ότι θα σεβαστεί το δικαίωμα των μαθητών στην ελευθερία της έκφρασης και θα τους επιτρέψει να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.



Όμως άλλες σχολικές περιφέρειες έχουν προειδοποιήσει κατά των κινητοποιήσεων στη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, με τους επικεφαλής κάποιων από αυτές να απειλούν με αποβολή των μαθητών, ακόμη και με κυρώσεις εναντίον των γονιών τους.



Εξάλλου περισσότερα από 40 αμερικανικά κολέγια και πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων το Γέιλ, το Μπράουν και το ΜΙΤ, έχουν ανακοινώσει ότι οι φοιτητές δεν θα έχουν κυρώσεις, αν αποχωρήσουν από τα μαθήματά τους.