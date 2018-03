Τραμπ: Τα Οσκαρ πάτωσαν γιατί δεν είχαν... Τραμπ

Μπορεί φέτος στην τελετή απονομής των βραβείων Οσκαρ το Χόλιγουντ να κράτησε πιο χαμηλούς τόνους ενάντια στον Ντόναλντ Τραμπ, εκείνος όμως δεν έχασε την ευκαιρία να εξαπολύσει επίθεση στους «εχθρούς» του.



Αφορμή στάθηκε η δημοσιοποίηση της τηλεθέασης της 90ής απονομής, η οποία ήταν από τις χαμηλότερες που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα.



Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην χαμηλή σε σχέση με πέρυσι τηλεθέαση που είχαν τα βραβεία, σημειώνοντας πως «τα πιο χαμηλά σε τηλεθέαση Οσκαρ στην ιστορία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε πλέον σταρ - εκτός από τον πρόεδρό σας (αστειεύομαι φυσικά)».





Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore - except your President (just kidding, of course)!