Ατλάντα: Καθηγητής κλειδώθηκε σε αίθουσα και πυροβόλησε

Ακόμα ένα περιστατικό με όπλο μέσα σε σχολείο σημειώθηκε στις ΗΠΑ, με τον θύτη αυτή τη φορά να είναι ανάμεσα σε αυτούς που σκοπεύει να επιστρατεύσει ο Τραμπ για την προστασία των παιδιών.



Συγκεκριμένα, ένοπλος καθηγητής σε λύκειο της Τζόρτζια, αφού πρώτα κλειδώθηκε σε άδεια από μαθητές αίθουσα, πυροβόλησε τον διευθυντή του σχολείου όταν εκείνος προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία καθησυχάζει, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματίες.



Το περιστατικό συνέβη την ώρα του μεσημεριανού στο λύκειο Ντάλτον, περίπου 145 χλμ βόρεια της Ατλάντα, πρωτεύουσας της Πολιτείας Τζόρτζια, δύο εβδομάδες μετά το μακελειό με 17 νεκρούς μαθητές και καθηγητές στο λύκειο Μάρτζορι Στόουνμαν Ντάγκλας, στη γειτονική Πολιτεία της Φλόριντα και τη μετέπειτα πρόταση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να οπλοφορεί το εκπαιδευτικό προσωπικό προκειμένου να μην επαναληφθούν αντίστοιχες σφαγές.



Τον συνέλαβαν χωρίς να σημειωθεί το παραμικρό



Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ντάλτον, Μπρους Φρέιζιερ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σχολείο βρήκαν τον καθηγητή Ράνταλ Ντέιβιντσον κλεισμένο σε αίθουσα και τον συνέλαβαν, περίπου 30 με 45 λεπτά αργότερα, χωρίς να σημειωθεί το παραμικρό επεισόδιο.



Το συμβάν ξεκίνησε όταν ομάδα μαθητών προσπάθησε να εισέλθει στην αίθουσα και «ο καθηγητής δεν επέτρεψε σε κανέναν να μπει», σημείωσε ο Φρέιζιερ.



Οταν έφτασε ο διευθυντής και προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα με κλειδί, τότε ακούστηκε ένας μόνο πυροβολισμός μέσα από την αίθουσα.



Σύμφωνα με αναφορές, κοπέλα τραυματίστηκε στον αστράγαλο, τρέχοντας μέσα στο πανδαιμόνιο που προκλήθηκε.



VIDEO: Dalton High students running to safety after reports of shots fired. @DaltonPD says the suspect is believed to be a teacher. Suspect is in custody. Video credit Dalton HS Student @wesleycaceres5. @wsbtv pic.twitter.com/pFyoBVbtFc