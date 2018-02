Το FBI είχε πληροφορίες για τον 19χρονο μακελάρη της Φλόριντα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 15/02/2018 21:28 |

Το FBI είχε προειδοποιηθεί πέρυσι για ένα «δυσοίωνο σχόλιο» που είχε γράψει στο διαδίκτυο ο 19χρονος ο οποίος κατηγορείται για το μακελειό στο Λύκειο της Φλόριντα αλλά δεν κατάφερε να τον εντοπίσει, παραδέχτηκε την Πέμπτη ένας πράκτορας της αμερικανική ομοσπονδιακής αστυνομίας.



Ο 19χρονος που φέρεται να άνοιξε πυρ και να σκότωσε τουλάχιστον 17 ανθρώπους σε Λύκειο της Φλόριντα είχε πάρει μέρος σε γυμνάσια που είχε οργανώσει μια παραστρατιωτική οργάνωση εθνικιστών, επιβεβαίωσε ο ηγέτης της Republic of Florida.



«Είχε κάποια σχέση με τον πυρήνα της Clearwater Republic of Florida, σε κάποιο βαθμό» δήλωσε ο Τζόρνταν Τζέρεμπ σε μια τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε σχετικά με τον ύποπτο Νίκολας Κρουζ.





Σύμφωνα με τις αρχές, ο Νίκολας Κρουζ επέστρεψε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου στο σχολείο απ' όπου είχε αποβληθεί και άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 17 ανθρώπους.



Ο Κρουζ συμμετείχε στις δραστηριότητες μιας πολιτοφυλακής λευκών εθνικιστών στη Φλόριντα, όπως αποκάλυψε ο αρχηγός της σήμερα. «Είχε κάποια ανάμειξη με τον πυρήνα της Republic of Florida του Κλιαργουότερ, κάποια στιγμή» είπε ο Τζόρνταν Τζέρεμπ, μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters. Ο Κρουζ φαίνεται επίσης ότι είχε αφήσει προειδοποιητικά σημάδια σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.



Ένας "Νίκολας Κρουζ" έγραψε ένα ανησυχητικό σχόλιο κάτω από ένα βίντεο στο YouTube, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα εξαπολύσει επίθεση σε σχολείο. Ο άνδρας που είχε αναρτήσει το βίντεο, ο Μπεν Μπινάιτ από το Μισισίπι, θορυβήθηκε και επικοινώνησε με το FBI για να καταγγείλει το γεγονός.



«Δεν υπήρχε καμία άλλη πληροφορία εκτός από αυτό το μήνυμα που να υποδεικνύει την τοποθεσία ή την πραγματική ταυτότητα του ανθρώπου που έκανε το σχόλιο» εξήγησε ο ειδικός πράκτορας του FBI Ρόμπερτ Λάσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους. Οι ερευνητές της υπηρεσίας δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν.



Το FBI έχει ξεκινήσει μια εκτεταμένη έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την πληροφορία και να διαπιστώσει αν έγιναν λάθη, είπε στο πρακτορείο Reuters ένας ομοσπονδιακός αξιωματούχος.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα, σε σύντομο διάγγελμά του από τον Λευκό Οίκο τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια των σχολείων και την αντιμετώπιση των ψυχικών ασθενειών. Δεν έκανε όμως καμία αναφορά στον έλεγχο της οπλοκατοχής ή την πολιτική που ακολουθείται στον τομέα αυτό. Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων επέκριναν δριμύτατα την ρεπουμπλικανική κυβέρνηση επειδή αρνείται να προωθήσει νομοθεσία για την εντατικοποίηση των ελέγχων στους επίδοξους αγοραστές όπλων.



«Είναι τρομερό. Τριάντα άνθρωποι σκοτώνονται καθημερινά από κάποιον που χρησιμοποιεί όπλο και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες;» σχολίασε ο βουλευτής Μάικ Τόμσον.



Πέρυσι, το Κογκρέσο ακύρωσε τις ρυθμίσεις που είχαν εγκριθεί επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα και καθιστούσαν δυσκολότερο να περάσουν τους ελέγχους τους FBI οι άνθρωποι που πάσχουν από βαριά ψυχική ασθένεια για να αποκτήσουν όπλο. Το Κογκρέσο υποστήριζε ότι ο κανονισμός αυτός στερούσε από τους ψυχικά ασθενείς το δικαίωμά τους στην οπλοκατοχή.



Τουλάχιστον ένα μέλος της κυβέρνησης Τραμπ ζήτησε από το Κογκρέσο να αναλάβει δράση. «Προσωπικά, πιστεύω ότι η βία των όπλων είναι η τραγωδία που είδαμε χθες και καλώ το Κογκρέσο να εξετάσει αυτά τα ζητήματα», είπε ο υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν.