ΗΠΑ: 291 περιστατικά με πυροβολισμούς σε σχολεία

Οι ΗΠΑ είναι η μόνη ανεπτυγμένη χώρα παγκοσμίως όπου επαναλαμβάνονται περιστατικά με πυροβολισμούς σε σχολεία, όπως αυτό που σημειώθηκε την Τετάρτη στη Φλόριντα. Ήδη φέτος έχουν καταγραφεί 18 περιστατικά.



«Πρόκειται για το 291ο περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολικό περιβάλλον από τις αρχές του 2013», κατήγγειλε η Σάνον Ουάτς ιδρύτρια της οργάνωσης «Moms Demand Action For Gun Sense in America» (Οι μητέρες απαιτούν μέτρα για τη λογική χρήση όπλων στην Αμερική) που μάχεται κατά της διάδοσης των όπλων.



Τα αμερικανικά σχολεία είναι ολοένα και λιγότερο προστατευμένα από την ένοπλη βία και οι Αμερικανοί μοιάζει να αποδέχονται την κατάσταση μοιρολατρικά.



Μάλιστα τα περισσότερα περιστατικά με πυροβολισμούς σε σχολεία δεν βρίσκονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, μια ένδειξη του πόσο κοινό και διαδεδομένο θεωρείται πια το φαινόμενο.



Σύμφωνα με την οργάνωση Everytown for Gun Safety που ζητεί την αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί οπλοκατοχής, κάθε εβδομάδα σημειώνεται περίπου ένα περιστατικό με όπλα σε σχολείο των ΗΠΑ.



Πριν το χθεσινό επεισόδιο στο λύκειο της πόλης Πάρκλαντ της Φλόριντα, κατά το οποίο ένας 19χρονος πρώην μαθητής άνοιξε πυρ με ημιαυτόματο τουφέκι εφόδου λίγο πριν το τέλος των μαθημάτων με αποτέλεσμα να σκοτώσει 17 ανθρώπους, είχαν καταγραφεί άλλα παρόμοια περιστατικά.



Ένας μαθητής που κρατούσε πιστόλι άνοιξε πυρ στις 23 Ιανουαρίου στο σχολείο του στην πολιτεία Κεντάκι την ώρα που ξεκινούσαν τα μαθήματα. Σκότωσε δύο εφήβους, ένα κορίτσι και ένα αγόρι 15 ετών, όπως και ο ίδιος.

Την προηγουμένη μια έφηβη είχε τραυματιστεί από σφαίρα στην καντίνα του σχολείο της στο Τέξας.



Στις 22 Ιανουαρίου ένα 14χρονο αγόρι δέχθηκε σφαίρα την ώρα που βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης ενός σχολείου στη Νέα Ορλεάνη. Τις προηγούμενες ημέρες ένα σχολικό λεωφορείο είχε γίνει στόχος πυρών στην Άιοβα, όπως και ένα σχολείο στο Σιάτλ και μια πανεπιστημιούπολη στην Καλιφόρνια.



Οι τραγωδίες αυτές προκαλούν κάθε φορά την ίδια συζήτηση: πρέπει να αποκτήσουν όλα τα σχολεία πόρτες ασφαλείας; Πρέπει να δοθούν όπλα στους καθηγητές; Πάντως μέχρι στιγμής, μετά την πρώτη αντίδραση, το Κογκρέσο που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους δεν αναλαμβάνει κάποια συγκεκριμένη δράση.

Ωστόσο αυτή η τάση προκαλεί ανησυχία.



Σε έρευνά της για τα επεισόδια με πυροβολισμούς το διάστημα 2000 με 2013 η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία παρατηρεί «μια αύξηση στη συχνότητα» των περιστατικών.



Στο 70% των περιπτώσεων το περιστατικό διαρκεί πέντε λεπτά ή λιγότερο, κι έτσι οι δυνάμεις ασφαλείας δεν έχουν περιθώριο να αντιδράσουν. Στο 24,4% τα περιστατικά γίνονται σε σχολικό περιβάλλον.



Οι δράστες τέτοιων περιστατικών σε σχολεία ή πανεπιστήμια στην πλειονότητά τους φοιτούν σε αυτά. Τέλος, σύμφωνα με το FBI, τα περιστατικά με πυροβολισμούς σε σχολικό περιβάλλον έχουν συνήθως περισσότερα θύματα.