Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες και τα βίντεο μαθητών μέσα στην τάξη του σχολείου την στιγμή της επίθεσης του ενόπλου, στην πόλη Πάρκλαντ της Φλόριντα.



Τραβηγμένα από κινητά τηλέφωνα, τους δείχνουν να κρύβονται κάτω από τα θρανία.

School Shooting today in Florida. 16 shot, 2 killed,The shooter is now in custody. pic.twitter.com/NoxcpAC98c