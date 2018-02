ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην Τζόρτζια με ένα νεκρό και τρεις τραυματίες

Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν στην πόλη Λόκαστ Γκροβ, στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.



Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν στα πυρά του άνδρα με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός.



Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ για προληπτικούς λόγους έκλεισε και το σχολείο της περιοχής.



Έρευνα για το περιστατικό διεξάγουν οι Αρχές.







WHAT WE KNOW:

- Shooting in Henry County

- 2 Henry County Sheriff's Deputies shot

- 1 Locust Grove Police Officer shot

- Suspect is dead



LIVE MINUTE-BY-MINUTE UPDATES: https://t.co/1lRtk0JNVX pic.twitter.com/B2McIlzUaB