Η Μελάνια Τραμπ θυσιάστηκε για την παράδοση την Τρίτη: ήταν παρούσα όπως όλες οι πρώτες κυρίες των ΗΠΑ στην ομιλία του συζύγου της για την Κατάσταση της Ένωσης στο Κογκρέσο, παρά τις φήμες ότι έχουν συζυγικά προβλήματα.



Καθισμένη στη θέση που είχε κρατηθεί για εκείνη στο ημικύκλιο της Βουλής των Αντιπροσώπων το πρώην μοντέλο από τη Σλοβενία, το οποίο παρατηρούσαν εκατοντάδες ζευγάρια μάτια, δεν άφησε να διαφανεί τίποτε για τη διάθεσή της, διατηρώντας μια αυστηρή έκφραση στο πρόσωπό της, όπως στις περισσότερες δημόσιες ομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ.



Ήταν η πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ μετά τις 12 Ιανουαρίου οπότε η Wall Street Journal δημοσίευσε ένα άρθρο το οποίο ανέφερε ότι η προεκλογική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε 130.000 δολάρια σε μια πρώην ηθοποιό ταινιών για ενηλίκους, τη Στόρμι Ντάνιελς, προκειμένου να αποκρύψει το γεγονός ότι είχε σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο το 2006, λίγο μετά τον γάμο του με τη Μελάνια και όταν εκείνη ήταν έγκυος στον γιο τους. Ο Λευκός Οίκος έχει διαψεύσει τις πληροφορίες αυτές.



Τα χαμόγελα της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ μπορούσαν να μετρηθούν στα δάκτυλα του ενός χεριού χθες. Το πρώτο, το πιο εντυπωσιακό, μόλις εμφανίστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων όταν τη χειροκρότησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Στη συνέχεια συνομίλησε χαλαρά με τον 12χρονο γιο της Μπάρον που καθόταν δεξιά της και τον σερίφη της Αλμπουκέρκης Τζο Αρπάγιο στα αριστερά της.



Μετά επέστρεψε η σοβαρότητα και ξεκίνησαν οι εικασίες: Το λευκό χρώμα που επέλεξε για το ταγιέρ και το παντελόνι της ήταν ένα κλείσιμο του ματιού στα λευκά ρούχα που είχαν επιλέξει να φορέσουν πέρυσι οι Δημοκρατικοί υπερασπιζόμενοι τις γυναίκες απέναντι στον νέο πρόεδρο; Η επιλογή του ταγιέρ ήταν ίσως από μόνη της μια αναφορά στη Χίλαρι Κλίντον που επιλέγει πάντα αυτό το ρούχο;



Και όταν η Μελάνια προτίμησε να χειροκροτήσει τον σύζυγό της παραμένοντας καθιστή, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι στάθηκαν όρθιοι, αυτό έγινε για να δείξει ότι πλέον δεν στηρίζει τόσο θερμά τον Αμερικανό πρόεδρο;



Και τέλος, τι να σκεφτεί κανείς για το γεγονός ότι η Μελάνια πήγε στο Κογκρέσο με δικό της αυτοκίνητο και όχι με την προεδρική λιμουζίνα; Επισήμως το έκανε για να τιμήσει τους ειδικούς καλεσμένους του ζεύγους, όμως είναι αντίθετο στην παράδοση.



Μετά τις καταγγελίες για τη δωροδοκία της Στόρμι Ντάνιελς, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Κλίφορντ, η Μελάνια δεν υπερασπίστηκε δημοσίως τον σύζυγό της, σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές που είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση ή επίθεση.



Μάλιστα ακύρωσε το ταξίδι της στο Νταβός, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ μετέβη μόνος την προηγούμενη εβδομάδα. Η Μελάνια επέλεξε να επισκεφθεί μόνη της το μουσείο του Ολοκαυτώματος στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, και μετά να μεταβεί στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, στο ιδιωτικό κλάμπ που διαθέτει ο Αμερικανός πρόεδρος διαθέτει μια έπαυλη, για να κάνει σπα.



Η εκπρόσωπός της Στέφανι Γκρίσαμ κατήγγειλε μέσω Twitter τις «αισχρές και εντελώς ψευδείς» πληροφορίες» (…) «Επικεντρώνεται στην οικογένειά της και τον ρόλο της ως πρώτη κυρία», τόνισε.



Η Στόρμι Ντάνιελς έδωσε τη δική της έκδοχή για τα γεγονότα σε συνέντευξή της στο περιοδικό In Touch, η οποία δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, είχε όμως γίνει το 2011. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, είχε εκμυστηρευθεί στο στενό της περιβάλλον για τις σχέσεις της με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο του 2006.



Ο Τζίμι Κίμελ πήρε συνέντευξη χθες Τρίτη το βράδυ από τη Ντάνιελς για την εκπομπή του στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC μετά την ομιλία του Τραμπ, ενώ αναμένεται να εμφανιστεί και στην εκπομπή The View του ίδιου δικτύου.

Στο “Jimmy Kimmel Live!” η Ντάνιελς, η οποία φέρεται να δεσμεύεται από μια συμφωνία για να μην προβεί σε αποκαλύψεις, δεν απάντησε ουσιαστικά σε καμία από τις ερωτήσεις του παρουσιαστή. Αρκέστηκε να γελά αμήχανα και να αποφεύγει τις απαντήσεις.



«Πίστευα ότι κάνω τοκ σόου και όχι ταινία τρόμου», σχολίασε από την πλευρά του ο Κίμελ αφού διάβασε ένα απόσπασμα της συνέντευξης της Ντάνιελς στο In Touch.