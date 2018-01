Πετυχημένη προσγείωση με την άτρακτο!

Αεροσκάφος του πολωνικού αερομεταφορέα LOT πραγματοποίησε προσγείωση έκτακτης ανάγκης με το κάτω μέρος της ατράκτου στο αεροδρόμιο Οκέτσιε της Βαρσοβίας, καθώς δεν λειτούργησε ο ανασυρόμενος μπροστινός τροχός του, μετέδωσε ο ιδιωτικός ραδιοσταθμός Zet.



Η διοίκηση του αεροδρομίου με ανάρτηση στο Twitter τόνισε ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από το περιστατικό, προσθέτοντας πως επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Το αεροδρόμιο διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του.



«Δεν συνέβη τίποτε στους επιβάτες», ανέφερε η διοίκηση του αεροδρομίου σε ανακοίνωσή της.



Σύμφωνα με τον ραδιοσταθμό Zet, το αεροσκάφος πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από την Κρακοβία προς τη Βαρσοβία.





