Τραμπ: Στη ζωή μου υπήρξα πάντα διανοητικά σταθερός και ιδιοφυής

Τη δική του απάντηση μετά την κυκλοφορία του επικριτικού βιβλίου, που αμφισβητεί τις ηγετικές του ικανότητες, έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ περιφράφοντας τον εαυτό του ως "πολύ σταθερό και ιδιοφυή", σε ανάρτησή του στο Twitter.



«Ουσιαστικά, σε όλη μου τη ζωή, τα δύο μεγαλύτερα χαρίσματά μου υπήρξαν η διανοητική μου σταθερότητα και το ότι ήμου πολύ έξυπνος», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.







....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....